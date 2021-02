Le LAPD enquête après l’offensive sur le thème de George Floyd, Valentine aurait circulé parmi les officiers

La police de Los Angeles a déclaré qu’elle enquêtait après un rapport selon lequel une carte offensive de la Saint-Valentin circulait dans le département avec une image de George Floyd.

Le département de police de Los Angeles a déclaré dans un série de tweets samedi soir qu’il « a pris connaissance d’allégations selon lesquelles une image était diffusée dans le département et que cette image était sur le lieu de travail ».

Le département n’a pas dit quelle était l’image, mais le Los Angeles Times a rapporté qu’il comprenait une photo de George Floyd, l’homme noir décédé alors qu’un policier blanc de Minneapolis s’était agenouillé sur son cou en mai dernier, et les mots » couper le souffle. »

Le LAPD a refusé de commenter au-delà de la déclaration du département lorsque USA TODAY a été contacté lundi.

Dans ses tweets, le LAPD a déclaré qu’une plainte du personnel avait été déposée et que le ministère devait interroger l’employé qui avait déposé la plainte. Le département a déclaré samedi soir qu’il n’avait pas encore trouvé les affichages physiques de l’image au sein du département mais avait demandé aux superviseurs de les rechercher.

Le ministère a également déclaré qu’il n’avait pas déterminé si un employé avait créé l’image.

« Le Département aura une tolérance zéro pour ce type de comportement », a tweeté LAPD.

Le chef Michel Moore a déclaré au Los Angeles Times que si l’enquête détermine que les agents diffusaient l’image, «les gens trouveront ma colère».

Moore a ajouté que le département recherchait où et comment l’image est entrée sur le lieu de travail, y compris en ligne.

Le Times a rapporté que le département enquêtait également sur deux comptes Instagram, dont un appelé « Blue Line Mafia », peut-être lié au personnel du département.

L’avocat Ben Crump, qui représente la famille de Floyd, a exigé que les personnes impliquées soient tenues pour responsables et que des excuses soient présentées à la famille de Floyd.

« Le type d’insensibilité et de cruauté dans l’âme d’une personne nécessaire pour faire quelque chose comme cela échappe à la compréhension – et est le signe d’un problème beaucoup plus vaste au sein de la culture du LAPD », a déclaré Crump dans un communiqué.

La mort de Floyd a déclenché des manifestations dans tout le pays pour exiger la justice raciale et des changements dans les services de police. Alors qu’il était cloué au sol par l’ancien policier Derek Chauvin et trois autres personnes, Floyd a répété à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer ».

Au milieu des troubles nationaux, Moore a fait face à de vives critiques et a appelé à son licenciement lorsqu’il a déclaré que la mort de Floyd était entre les «mains» de personnes engagées dans des actes criminels lors de manifestations «autant que» les officiers de Minneapolis. Moore s’est excusé plus tard en disant: « Le pillage est une erreur, mais ce n’est pas l’équivalent d’un meurtre, et je ne voulais pas assimiler les deux. »

Chauvin, qui est accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable, doit être jugé le 8 mars. Les trois autres policiers font face à des accusations de complicité.

