Le LAPD arrête une femme quelques semaines après la diffusion d’une vidéo montrant l’attaque non provoquée d’une jeune fille de 13 ans sans défense dans un McDonald’s

Une arrestation a été effectuée dans le cadre de l’affaire d’agression d’un mineur chez McDonald’s qui a fait la une des journaux début septembre. La police de Los Angeles a reçu de nombreux renseignements du public indigné après que la vidéo d’une femme adulte attaquant brutalement un adolescent californien soit devenue virale.

Kassidy Jones a été attaquée par un inconnu adulte dans un McDonald’s de Los Angeles le 6 septembre 2023. (Photos : Fox 11 Los Angeles/Capture d’écran YouTube)

Kassidy Jones, 13 ans, quittait l’école le mercredi 6 septembre et s’est arrêtée dans un McDonald’s sur Lomita Boulevard à Harbour City pour aller aux toilettes et chercher quelque chose à manger. Lorsqu’elle a quitté les toilettes, la femme plus âgée s’est rapprochée d’elle et a dit que l’adolescent la regardait de manière agressive.

« ‘Qu’est-ce que tu regardes, bordel ? Je me bats avec des enfants. Je vais te combattre ! » Kassidy a déclaré que la femme n’arrêtait pas de répéter.

En quelques minutes, le un adulte a attaqué la jeune fille en la frappant au visage et la jeter dans le fast-food. L’incident violent a été filmé par ceux qui se sont rassemblés et ont regardé mais ne sont pas intervenus.

Regardez la vidéo ici.

La vidéo montrait non seulement le passage à tabac brutal, mais offrait également une vue claire du visage de la femme, ce qui a finalement conduit les autorités à l’identifier comme étant Ariana Lauifi.

« Ce n’était absolument pas provoqué », a déclaré l’adolescent. «Je ne la connais pas. Je ne lui ai rien dit.

Le propriétaire du McDonald’s, Tawnie Blade, dit FOX 11 qu’elle et son équipe « ont été horrifiés d’apprendre cette violente attaque. »

« Les employés ont appelé la police lorsque la bagarre a commencé, et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre locales pour les aider dans leur enquête », a ajouté Blade au moment de l’incident, affirmant que ses pensées allaient à la jeune fille et à sa famille.

Lauifi a été arrêté le jeudi 28 septembre et fait désormais face à des accusations de maltraitance d’enfants, selon le département de police de Los Angeles et les dossiers de la prison.

Elle est actuellement détenue en échange d’une caution de 100 000 $.

La famille de Kassidy a publié une déclaration concernant l’arrestation.

« La famille de Kassidy Jones est extrêmement reconnaissante que le LAPD ait procédé à l’arrestation de la femme qui a violemment battu Kassidy lors d’une attaque non provoquée, alors que les dirigeants de McDonald’s et les spectateurs n’ont offert aucune aide pour mettre fin à l’agression », indique le communiqué. lire selon KTLA.

« Kassidy est toujours traumatisé et suit une thérapie », poursuit le communiqué. « Mais j’espère que cette nouvelle l’encouragera à croire que justice sera rendue. Kassidy mérite une pause aujourd’hui.

Les autorités ont enquêté sur l’agression pendant trois semaines et bien que Lauifi ait été mise en examen, elle n’a pas été officiellement inculpée. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles devrait prendre cette décision sous peu.