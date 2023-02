Le langage “Invasion” continue après la fusillade d’El Paso Walmart

EL PASO, Texas (AP) – De l’intérieur d’un Walmart du Texas en 2019 lors de l’une des fusillades de masse les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis, Adria Gonzalez a entendu le tireur crier des épithètes contre les Mexicains alors qu’elle aidait les acheteurs paniqués vers les sorties des magasins.

Elle ne sera pas là mercredi lorsque Patrick Crusius devrait plaider coupable dans une salle d’audience d’El Paso pour crimes de haine fédéraux et armes à feu pour le meurtre de 23 personnes. Mais elle est fâchée que les procureurs fédéraux ne demandent pas la peine de mort dans une attaque raciste qui, selon les enquêteurs, a été précédée par la publication par le tireur d’une chape en ligne avertissant d’une “invasion hispanique” du Texas.

“C’est une gifle pour nous Latinos”, a déclaré Gonzalez.

Le plaidoyer de culpabilité attendu équivaudrait à la première condamnation dans une affaire qui traîne depuis plus de trois ans, et Crusius pourrait encore encourir la peine de mort pour des accusations d’État distinctes. Mais pour les démocrates et les groupes de défense des droits des immigrés, il y a une autre déception : comment la description d’une « invasion » à la frontière américano-mexicaine s’est poursuivie dans la politique américaine même après la fusillade d’El Paso.

Des souches de campagne aux auditions au Congrès, les républicains ont de plus en plus décrit le nombre élevé de passages de migrants aux États-Unis comme une invasion menaçant la sécurité publique et écrasant les communautés frontalières. Les critiques ont condamné la caractérisation comme anti-immigrés et dangereuse à la suite d’El Paso et d’autres attaques à motivation raciale.

La question a de nouveau éclaté mardi lors d’une audition sur la sécurité des frontières par le comité de la Chambre sur la surveillance et la responsabilité, au cours de laquelle les démocrates ont accusé l’autre côté d’attiser la rhétorique contre les migrants. Les républicains ont repoussé et critiqué un tweet envoyé par les démocrates du comité qui accusait d’autres membres d’amplifier les «théories du complot nationaliste blanc».

“Pour mes collègues de l’autre côté de l’allée qui veulent déclarer que nous utilisons cette audience pour le nationalisme blanc, je ne le fais pas”, a déclaré le représentant républicain Byron Donalds de Floride, qui est noir.

Le 3 août 2019, une fusillade s’est produite lors d’un week-end chargé dans un Walmart qui est généralement populaire auprès des acheteurs du Mexique et des États-Unis. En plus des personnes tuées, plus de deux douzaines ont été blessées et des centaines d’autres ont été marquées par leur présence ou leur un être cher blessé.

Beaucoup de morts et de blessés étaient des citoyens mexicains.

Crusius, 24 ans, s’est rendu à la police après le massacre, en disant : « Je suis le tireur », et qu’il ciblait les Mexicains, selon les archives judiciaires. Les procureurs ont déclaré qu’il avait conduit plus de 10 heures depuis sa ville natale près de Dallas jusqu’à la ville frontalière en grande partie latino-américaine. Crusius a publié un document en ligne peu de temps avant d’ouvrir le feu qui disait que sa fusillade était en réponse à ce qu’il a appelé “l’invasion hispanique du Texas”.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a été critiqué pour un courrier de collecte de fonds daté de la veille de l’attaque appelant ses partisans à “défendre le Texas” contre les immigrants entrant illégalement dans le pays. Il a répondu à l’époque en disant que “des erreurs ont été commises” sur l’expéditeur, mais n’a pas précisé ni attribué de faute.

Mais Abbott a plus récemment adopté le mot «invasion» tout en autorisant une série de mesures d’immigration radicales, y compris une lettre à la police d’État et à la garde nationale du Texas en novembre avec pour objet «Défendre le Texas contre l’invasion».

Abbott a défendu ses déclarations en disant qu’il invoquait un langage inclus dans la Constitution américaine. Certains juristes l’ont qualifié d’interprétation erronée de la clause.

“Si ce n’est pas une invasion, qu’est-ce que c’est ?” Abbott a demandé à Jake Tapper de CNN lors d’une interview le mois dernier. “Pensez au nombre de personnes qui traversent la frontière.”

Le bureau d’Abbott n’a pas renvoyé de demande de commentaires mardi.

Le sénateur de l’État du Texas, Roland Gutierrez, un démocrate dont le district se trouve dans le sud du Texas, a déclaré que la langue devait cesser. “Nous ne sommes pas en guerre ici”, a-t-il déclaré.

America’s Voice, un groupe de réforme de l’immigration, a déclaré avoir suivi plus de 80 candidats républicains lors des élections de mi-mandat de l’année dernière qui ont amplifié ce qu’ils ont appelé des complots d’« invasion » et de « remplacement ».

“Je pense que cela a rampé au fil des ans”, a déclaré Zachary Mueller, directeur politique d’America’s Voice. “Ce que je dirais, c’est qu’en 2021, il y a eu un changement marqué où il est passé des marges du Parti républicain au courant dominant du Parti républicain.”

Une base de données sur les meurtres de masse aux États-Unis depuis 2006 compilée par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University montre que le nombre de fusillades de masse meurtrières liées à des crimes de haine a augmenté ces dernières années. Parmi 13 cas importants, la fusillade de Walmart en 2019 a été la plus meurtrière. La base de données suit tous les meurtres de masse – définis comme quatre morts, sans compter l’agresseur – aux États-Unis depuis 2006.

On ne sait toujours pas quand Crusius pourrait être jugé pour des accusations d’État distinctes au Texas. Gonzalez, qui a été crédité d’avoir sauvé des vies dans le Walmart, pense que la peine de mort enverrait un message.

S’occupant de son bébé de 3 mois à la maison à El Paso, Gonzalez dit qu’elle vit dans la peur de nouvelles attaques et porte maintenant une petite arme de poing avec elle pour se protéger après avoir suivi une formation sur les armes à feu.

“Cela reste avec nous, ceux qui étaient à l’intérieur de ce tournage de Walmart ce matin d’août”, a-t-elle déclaré. “C’est nous qui avons tout vu, et nous avons toujours mal à l’intérieur.”

___

Weber a rapporté d’Austin, au Texas. Les journalistes d’Associated Press Acacia Coronado et Jake Bleiberg à Dallas ont contribué à ce rapport.

Morgan Lee et Paul J. Weber, The Associated Press