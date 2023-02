Le langage en ligne changeant des cœurs

À l’aube de l’ère d’Internet dans les années 1990, des images semblables à des cœurs construites avec des lettres et des chiffres ont commencé à se répandre dans les forums de discussion AOL. Dans les années 2010, un cœur rouge a été l’un des premiers émojis développés.

Au cours de la dernière décennie, alors que les médias sociaux sont devenus de plus en plus visuels avec des photos et des vidéos, les adolescents ont utilisé leurs mains et leur corps pour façonner des symboles de cœur à publier sur Instagram et TikTok. La façon dont ils plient leurs poignets, leurs doigts et leurs articulations est devenue de plus en plus complexe alors qu’ils recherchent des façons uniques de dire « je t’aime ».

“C’est difficile de dire ‘je t’aime’ sans que ça fasse grincer des dents”, a déclaré Quinn Sullivan, 21 ans, étudiante et créatrice de TikTok de College Station, Texas. “Nous sommes toujours à la recherche d’une nouvelle voie.”