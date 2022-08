Le langage de la course au contrat des enseignants de Minneapolis déclenche une tempête de feu

MINNEAPOLIS (AP) – Lorsque les enseignants de Minneapolis ont mis en place une grève de 14 jours en mars, ils ont célébré une disposition révolutionnaire dans leur nouveau contrat qui visait à protéger les enseignants de couleur des licenciements basés sur l’ancienneté et à garantir que les étudiants issus de minorités raciales ont des enseignants qui leur ressembler.

Des mois plus tard, les médias conservateurs ont éclaté en dénonciations de la politique comme étant une discrimination raciste et inconstitutionnelle contre les éducateurs blancs. Un groupe juridique cherche à recruter des enseignants et des contribuables prêts à poursuivre pour jeter la langue. Le syndicat des enseignants dépeint le conflit comme une controverse égrenée alors qu’il n’y a aucun danger imminent que quiconque perde son emploi. Pendant ce temps, la querelle se déroule quelques mois avant les arguments dans deux affaires de la Cour suprême des États-Unis qui pourraient remodeler l’action positive.

“Les mêmes personnes qui veulent abattre les syndicats d’enseignants et blâmer l’ancienneté le défendent maintenant pour les Blancs”, a déclaré Greta Callahan, présidente de l’unité des enseignants de la Fédération des enseignants de Minneapolis. « Tout cela est inventé par la droite maintenant. Et nous ne pourrions pas être plus fiers de cette langue.

La couverture récente de plateformes conservatrices telles que le site Web d’information local Alpha News, Fox News à l’échelle nationale et le Daily Mail à l’échelle internationale a suscité les critiques de personnalités éminentes, dont Donald Trump Jr. et l’ancien gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui ont limité le pouvoir des syndicats de fonctionnaires en son état. Walker sur Twitter l’a appelé “un autre exemple de la raison pour laquelle les syndicats gouvernementaux devraient être éliminés”.

Le libellé du contrat ne dit pas spécifiquement que les enseignants blancs seraient licenciés avant les enseignants de couleur, bien que les critiques disent que c’est ce que serait l’effet. Le contrat exempte «les enseignants qui sont membres de populations sous-représentées parmi les enseignants agréés du district», ainsi que les anciens élèves des collèges historiquement noirs et hispaniques et des collèges tribaux. Environ 60 % des enseignants du district sont blancs, tandis que plus de 60 % des élèves sont issus de minorités raciales.

Les défenseurs disent que les élèves des minorités raciales réussissent mieux lorsque leurs éducateurs incluent des enseignants et du personnel de soutien de couleur, et que c’est particulièrement critique dans un district qui souffre d’écarts de réussite tenaces. Callahan a déclaré que son syndicat s’était battu pendant des années pour que la protection soit ajoutée à son contrat et qu’elle connaissait deux autres districts du Minnesota avec des dispositions similaires.

Minneapolis est l’un des nombreux districts des États-Unis aux prises avec une baisse du nombre d’enseignants et des budgets serrés. Mais Callahan a contesté que la disposition menace l’emploi de quiconque, notant que Minneapolis compte près de 300 postes vacants alors que les enseignants et les étudiants se préparent à retourner à l’école, et que la langue n’entrera en vigueur qu’à partir de l’année scolaire 2023.

Callahan l’a appelé “juste un tout petit pas vers l’équité” qui ne compense pas le fait que de nombreux enseignants de couleur aient quitté le district ces dernières années parce qu’ils se sentaient sous-payés et manqués de respect.

Pour Lindsey West, une enseignante de cinquième année à l’école communautaire Clara Barton qui s’identifie comme noire et autochtone, la langue de l’ancienneté est un élément d’une mission plus vaste d’amélioration de l’éducation.

West a déclaré qu’elle était convaincue que les étudiants de couleur bénéficiaient d’avoir des enseignants qui leur ressemblaient, mais qu’elle avait également constaté que la diversité pouvait être stimulante pour les étudiants blancs. Elle a dit qu’elle a parfois été la première éducatrice de couleur que les étudiants noirs ou blancs ont eu.

“Nous voulons que des enfants de tous les groupes démographiques aient des expériences avec des personnes d’origines et de cultures différentes, et prennent conscience que notre humanité commune est ce qui est important, et non les choses qui nous divisent”, a déclaré West.

La surintendante par intérim des écoles publiques de Minneapolis, Rochelle Cox, a refusé une demande d’entretien.

“L’objet de cette disposition est clairement de licencier d’abord les enseignants blancs, quel que soit leur mérite, en fonction de la couleur de leur peau, et c’est un gros problème en vertu de la Constitution et du 14e amendement”, a déclaré James Dickey, avocat principal du procès à le Upper Midwest Law Center, une organisation à but non lucratif conservatrice qui s’attaque souvent aux syndicats d’employés du secteur public. Il a intenté des litiges sur des questions telles que les mandats de masque COVID-19 et les affichages d’affiches Black Lives Matter.

Dickey a déclaré que son groupe envisageait de poursuivre et qu’un flot de contribuables de Minneapolis – et certains enseignants – les contactaient pour dire qu’ils étaient “offensés que l’argent de mes impôts puisse servir à financer ce genre d’agenda raciste”.

Il a fait valoir qu’une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1986 connue sous le nom d’affaire Wygant interdit de telles dispositions et servirait de précédent au Minnesota.

L’affaire Wygant concernait un contrat d’enseignants à Jackson, Michigan, qui adoptait une approche différente de l’accord de Minneapolis. Il a effectivement déclaré que Jackson ne pouvait pas faire de coupes conduisant à une réduction globale du pourcentage de personnel appartenant à des minorités employé dans le district. Les enseignants blancs ont poursuivi après avoir été licenciés tandis que certains enseignants de couleur avec moins d’ancienneté ont conservé leur emploi. Une Cour suprême divisée a estimé que les licenciements violaient la clause de protection égale de la Constitution américaine.

Andrew Crook, porte-parole de la Fédération américaine des enseignants, a déclaré qu’il ne connaissait rien de similaire au libellé de Minneapolis dans les contrats d’autres États, bien qu’il ait déclaré que certains contrats prévoyaient des exceptions aux règles d’ancienneté directes pour les enseignants dans des spécialités difficiles à pourvoir. comme les mathématiques et l’éducation spécialisée.

Les responsables d’autres syndicats nationaux de fonctionnaires et d’associations professionnelles ont déclaré ne rien savoir de similaire dans leurs domaines ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Deux affaires d’action positive fixées pour les plaidoiries devant la Cour suprême en octobre, impliquant l’Université de Harvard et l’Université de Caroline du Nord, pourraient avoir une incidence sur le différend de Minneapolis. Les cas sont des contestations de la prise en compte de la race dans les décisions d’admission à l’université.

La discrimination positive a été examinée par la Haute Cour à plusieurs reprises au cours des 40 dernières années et a généralement été confirmée, mais avec des limites. Avec trois nouveaux juges conservateurs à la cour depuis son dernier examen, cependant, la pratique pourrait être confrontée à sa plus grande menace à ce jour.

Joseph Daly, professeur émérite à la Mitchell Hamline School of Law qui arbitre les différends à travers le pays, y compris de nombreux cas d’enseignants au fil des ans, a déclaré que la langue de Minneapolis semble conçue pour survivre à une contestation judiciaire.

« Dans le passé, la Cour suprême des États-Unis a approuvé l’action positive alors qu’il y avait des objectifs très valables à atteindre dans la recherche ultime de la qualité pour tous les êtres humains », a déclaré Daly. “Maintenant, la question d’aujourd’hui est la suivante : ce concept sera-t-il confirmé par les tribunaux à la lumière de la position plus conservatrice de la Cour suprême ? Je n’ai pas de réponse là-dessus.

Steve Karnowski, l’Associated Press