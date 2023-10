Le langage corporel « tremblant » de Poutine montre des signes révélateurs qu’il cache des problèmes de santé alors qu’il suce l’axe de son copain maléfique Xi

VLADIMIR Poutine était peut-être tout sourire en saluant le dirigeant chinois Xi Jinping, mais son langage corporel tremblant montre que tout ne va pas bien.

Un expert en langage corporel a disséqué l’échange pour The Sun Online – révélant les messages subtils que Poutine et Xi n’avaient peut-être pas réalisé qu’ils envoyaient.

Poutine semblait mal à l’aise lorsqu’il arrivait au Palais des Congrès du Peuple lors du troisième Forum de la Ceinture et de la Route. Crédit : Getty

Poutine s’est rapproché et a fait face à Xi alors qu’ils se serraient la main tandis que Xi se tournait vers l’avant dans « un petit acte de rejet ». Crédit : EPA

Xi a semblé interrompre Poutine avant de lui tenir la main dans un geste de pincement précis Crédit : AP

Le président russe est arrivé mardi à Pékin pour rencontrer son « cher ami » avant le dîner du forum « la Ceinture et la Route ».

Le forum est centré sur l’initiative de Xi visant à créer des échanges commerciaux à travers de vastes pans de l’Eurasie et à faire de la Chine « la puissance mondiale la plus puissante ».

La vidéo a capturé le moment où Poutine est arrivé pour rencontrer Xi, souriant et ajustant sa veste alors qu’il descendait d’une voiture.

Son visage tomba et il tira sur ses manches alors qu’il montait un escalier raide en velours rouge jusqu’à Xi.

L’experte en langage corporel Judi James a noté que certains de ses gestes semblaient « un peu saccadés » – avec des contractions de la main alors qu’il posait pour une photo de groupe et quelques petits mouvements de sa bouche.

Elle a déclaré: « Ceux-ci pourraient être provoqués par de l’anxiété ou des problèmes de santé, mais ils ne semblent pas prononcés. »

Cela survient après qu’une série d' »indices » effrayants ont alimenté les spéculations selon lesquelles Poutine pourrait souffrir de graves problèmes de santé, notamment d’un cancer.

Il a été repéré avec une mystérieuse tache rouge sur le front il y a seulement quelques semaines.

Les experts conviennent que son 71e anniversaire, le 7 octobre 2023, pourrait être son dernier alors que le despote approchait de la fin de son règne – que ce soit par un coup d’État, un suicide, l’effondrement du régime ou sa santé déclinante.

Mardi, Judi a déclaré au Sun que Poutine semblait mal à l’aise et anxieux, mais qu’il utilisait des gestes amicaux pour essayer de paraître « lié » à Xi.

Elle a déclaré que le dirigeant chinois avait utilisé une série de signaux pour diminuer le statut de Poutine et envoyer un message plus « évasif » sur leur relation avant de finalement le rejeter.

Judi a poursuivi : « En sortant de la voiture [Putin] doit monter un escalier raide avant d’entrer en présence de Xi sur la scène somptueusement décorée.

« En montant les escaliers, Poutine accomplit un rituel vestimentaire plutôt exagéré, tirant les deux poignets de sa chemise hors des manches de sa veste dans un mouvement très emphatique et semblant même tordre ou enrouler celui de droite. Ces mouvements suggèrent un désir de se calmer. »

Alors que les deux hommes sourient lorsque Poutine s’approche de Xi, leur premier geste – une poignée de main pour lui dire bonjour – suggère deux approches différentes.

Judi a déclaré que le « pouce levé avec confiance » et la paume et les doigts ouverts de Xi indiquaient qu’il était « ouvert » à la réunion, tandis que le « soulèvement saccadé » de Poutine montrait un empressement à définir leur amitié.

Elle a poursuivi : « Poutine se rapproche également et fait face à Xi pour le choc, mais Xi se tourne vers l’avant dans un petit acte de rejet.

« Les dirigeants mondiaux alliés et fortement unis se tiennent souvent face à face, ignorant les caméras pour leurs salutations, mais Xi a décidé de sauter cette pose.

« La poignée de main chinoise sera souvent plus douce et durera un peu plus longtemps. Mais celle-ci se termine après deux courtes poignées de main, Xi reculant pour y mettre fin. »

Les deux hommes ont ensuite été vus en train de discuter, même s’il semblait que Poutine parlait et Xi l’a interrompu en tapant mimé sur la poitrine de Poutine avec ses jointures, a déclaré Judi.

Xi a tenu sa main dans un geste de pincement et Poutine a pincé ses lèvres dans ce que Judi a qualifié de « réponse mal à l’aise ».

Elle a déclaré que Xi ne semblait pas impressionné par l’échange, regardant autour de lui le dirigeant russe se tenant à ses côtés, puis le guidant avec une tape mimée dans le dos.

Judi a déclaré que le fait que Poutine tirait sur les poignets de sa chemise semblait suggérer un « désir de se calmer »

Une vidéo montre le moment où Xi s’est détourné de Poutine au milieu d’une poignée de main

Poutine a pincé ses lèvres dans ce que Judi a qualifié de « réponse mal à l’aise » à l’apparente interruption de Xi.