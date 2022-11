Le lanceur rapide anglais Olly Stone a « faim » de test de cricket et espère jouer dans la série Ashes de l’été prochain | Nouvelles du cricket

Le quilleur rapide anglais Olly Stone a “faim” de revenir au test de cricket après une litanie de problèmes de blessures et espère jouer dans The Ashes l’été prochain.

Stone a admis l’année dernière qu’il envisageait de se retirer de la forme la plus longue après avoir subi une quatrième fracture de fatigue du dos, qui a entraîné l’insertion d’une vis métallique afin de renforcer sa colonne vertébrale.

Le joueur de 29 ans s’est ensuite cassé le doigt au cours de l’été 2022, mais a depuis retrouvé sa forme physique et fait actuellement partie de l’équipe d’Angleterre ODI en Australie qui tentera d’éviter un balayage de la série 3-0 en remportant le dernier match de mardi à Melbourne. (3h20, heure du Royaume-Uni).

Stone vise maintenant à nouveau à affronter l’Australie dans les blancs de test en juin et juillet et veut faire son retour en balle rouge en Nouvelle-Zélande en février.

Il a dit: “J’ai parlé à Stokesy [England Test captain Ben Stokes] et je viens de dire que je veux encore jouer au test de cricket, j’ai toujours cette faim.

“L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai suivi la voie chirurgicale avec mon dos était de pouvoir, espérons-le, résister à cette quantité de cricket et à cette demande sur mon corps.

Image:

Stone a disputé trois tests, cinq ODI et un seul international T20 pour l’Angleterre





“Il n’y a rien de mieux que cinq jours de travail acharné et de remporter une victoire. Cette envie de jouer au test de cricket et de voir ce qui se passe dans The Ashes est quelque chose dont je veux vraiment faire partie.

“Après Noël, il y a une combinaison de cricket à balle blanche et de cricket de franchise. J’espère que je pourrai garder mes charges et arriver à un endroit où je peux lever la main et être sélectionnable pour le test de cricket.

“J’espère que je pourrai être impliqué dans les affaires néo-zélandaises, puis partir de là. Pour moi, il s’agit maintenant d’avoir une bonne partie de cricket à mon actif et de voir ce qui se passe à partir de là.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de devenir un joueur de balle blanche à l’avenir, Stone a déclaré: “Si mon corps me fait défaut cette fois, je sais que j’ai fait tout ce que je pouvais et je devrai peut-être malheureusement regarder dans cette voie. Je croise les doigts ça n’en vient pas à ça.”

Gros match pour Roy alors que la pression monte

L’importance de la série anglaise en Australie a été remise en question mais, pour Jason Roy, le troisième et dernier match pourrait être absolument déterminant.

Image:

Les luttes au bâton de Jason Roy se sont poursuivies pendant la série ODI en Australie





Après un été au cours duquel il a obtenu en moyenne moins de 12 en cricket international T20 et moins de neuf dans The Hundred, de faibles rendements qui lui ont finalement coûté une place à la Coupe du monde T20, les luttes de Roy se sont poursuivies au cours des deux premiers ODI contre l’Australie.

À Adélaïde, il a été nettoyé à travers la porte par Mitchell Starc, alors qu’il a ensuite sniqué le même quilleur du côté de la jambe à Sydney pour partir pour un canard.

Avec Jonny Bairstow qui doit revenir de sa jambe cassée en 2023, Alex Hales dans le cadre après un retour réussi en T20I, Phil Salt, Dawid Malan et James Vince dans et autour de l’équipe, et des gens comme Ben Duckett et Will Jacks à l’extérieur , l’Angleterre ne manque pas d’options de premier ordre avant la Coupe du monde des 50 ans et plus de l’année prochaine en Inde.

La bonne nouvelle pour Roy, peut-être, est que Starc ne jouera pas à Melbourne, avec le bras gauche rapidement reposé avant le test d’ouverture contre les Antilles la semaine prochaine.

Riley Meredith, un quilleur pour lequel feu le grand Shane Warne avait de grands espoirs, a été appelé dans l’équipe australienne pour le match au MCG.

