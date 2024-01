Le lanceur partant vétéran des Red Sox se lance en agence libre pour la superéquipe des Dodgers

Chris Sale ne sera pas le seul membre de la rotation de départ des Red Sox 2023 à lancer un prétendant à la Ligue nationale la saison prochaine.

Une source de baseball a confirmé lundi soir que le gaucher James Paxton, qui a passé les deux dernières saisons avec les Red Sox, était sur le point de conclure un accord pour rejoindre les Dodgers pour un contrat d’un an. Selon plusieurs rapports (y compris ceux de Jack Harris du Los Angeles Times et journaliste Chad Dey), le contrat s’élève à environ 12 millions de dollars et comprend des incitations.

Paxton est le premier des six agents libres des ligues majeures de Boston à quitter le conseil d’administration puisque Justin Turner, Adam Duvall, Adalberto Mondesí, Corey Kluber et Joely Rodríguez n’ont toujours pas signé à moins d’un mois du début de l’entraînement de printemps. Les Red Sox auraient été très intéressés à signer à nouveau Paxton fin décembre, mais ont rapidement pris du retard dans l’offre alors qu’il suscitait l’intérêt des Orioles et d’autres clubs. Les Dodgers, qui ont déjà ajouté Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow et Teoscar Hernández cet hiver, ajoutent une masse salariale qui devait déjà éclipser les 300 millions de dollars.

Paxton, 35 ans, a initialement rejoint les Red Sox dans le cadre d’un contrat créatif qui a été finalisé juste avant l’entrée en vigueur du lock-out de la MLB en décembre 2021. Ce contrat lui a versé 6 millions de dollars pour 2022, qu’il a entièrement manqué en raison de revers dans sa récupération de Tommy. John qu’il a subi en avril 2021 et comprenait une structure d’option compliquée pour 2023. Après que les Red Sox ont refusé une option de 26 millions de dollars sur deux ans sur Paxton, il est revenu au club pour un tarif de 4 millions de dollars en 2023, ce qui signifie son accord. a payé un total de 10 millions de dollars sur deux saisons.

Pour cette modeste dépense, les Red Sox ont réalisé un total de 96 manches en 19 départs, le tout après que Paxton ait fait ses débuts en club à la mi-mai. Au total, il a affiché une MPM de 4,50 et un FIP de 4,68 tout en retirant 101 frappeurs sur des prises et en montrant une vitesse impressionnante, y compris une moyenne sur sa balle rapide de 95,2 mph. Ce fut l’histoire de deux saisons pour Paxton, qui a été dominant lors de ses 10 premiers départs (2,73 MPM, 64 retraits au bâton en 56 manches), puis a connu des difficultés en seconde période. En neuf sorties après la pause des étoiles, Paxton a accordé une MPM de 6,98 tandis que les frappeurs adverses l’ont marqué pour 31 points mérités et 52 coups sûrs (dont 10 circuits) en 40 manches. Après avoir retiré 32,7 % des frappeurs qu’il a affrontés lors de ses sept premiers départs, il n’en a retiré que 19,6 % lors de ses 12 derniers départs.

Les Dodgers auraient été intéressés par Paxton avant la date limite des échanges et les Red Sox ont envisagé de le déplacer compte tenu de son agence libre imminente, mais, tout en s’accrochant à la prétention pour une place de wild card, ont décidé de ne pas acheter ni vendre à la date limite. Le manque de direction a contribué à la décision du club de licencier l’ancien directeur du baseball, Chaim Bloom, six semaines plus tard. Au lieu de récupérer des prospects pour Paxton début août, les Red Sox l’ont laissé marcher pour rien maintenant.

À Sale et Paxton, Boston a désormais perdu deux de ses cinq meilleurs lanceurs en termes de matchs commencés en 2023. Après avoir vendu Sale à Atlanta et signé Lucas Giolito, le club prévoit d’avoir Brayan Bello, Giolito, Nick Pivetta et Kutter Crawford dans son équipe. rotation avec Garrett Whitlock, Tanner Houck et Josh Winckowski en compétition pour la cinquième place.

Un ajout externe ne peut pas non plus être exclu. Bien que les meilleurs agents libres Jordan Montgomery et Blake Snell soient probablement trop chers pour un club cherchant à réduire sa masse salariale par rapport à la barre des 225 millions de dollars l’année dernière, d’autres vétérans comme Mike Clevinger, Michael Lorenzen, Hyun Jin Ryu et Jakob Junis pourraient s’intégrer à court terme. offres. Et il est toujours possible que le nouveau CBO Craig Breslow puise dans le vaste bassin de prospects de Boston pour ajouter une branche contrôlable via le commerce avant la journée d’ouverture.