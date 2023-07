Le lanceur partant des Rays Drew Rasmussen a besoin d’une troisième opération au coude

Le lanceur partant des Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, a besoin d’une troisième opération au coude.

L’opération de Rasmussen est prévue pour le 24 juillet et la procédure sera effectuée par le Dr Keith Meister, a déclaré le manager des Rays Kevin Cash avant le match de samedi contre les Braves d’Atlanta.

« Malheureusement, il va manquer le reste de l’année », a déclaré Cash. « Il obtiendra ce qu’ils appellent l’attelle. Je sais que le médecin à qui il a parlé, le Dr Meister, a juste pensé que c’était probablement le meilleur plan d’action pour le ramener sur le terrain aussi vite que possible. et en aussi bonne santé que possible. »

Cash n’a pas exclu Rasmussen de revenir à la mi-saison l’année prochaine.

Rasmussen, qui figurait sur la liste des blessés de 60 jours avec ce qu’on appelait une entorse du fléchisseur du coude droit depuis le 12 mai, avait déjà subi une opération de Tommy John en mars 2016 et août 2017.

« Ras est frustré », a déclaré Cash. « Nous espérions tous qu’il lancerait peut-être pour nous à un moment donné cette saison, mais cela n’arrivera pas. »

Rasmussen est allé 4-2 avec une MPM de 2,62 en huit départs avant d’être arrêté. Il avait une fiche de 11-7 et avait une MPM de 2,84 sur 28 départs en 2021.

Le droitier de 27 ans a réussi un match parfait en neuvième manche contre Baltimore le 14 août dernier, puis a réussi un sans coup sûr en sixième lors de son prochain départ six jours plus tard contre Kansas City.

Tampa Bay avait un terrain de relève pour eux après avoir subi trois chirurgies Tommy John lorsque Jonny Venters a fait sa première apparition dans la ligue majeure en six ans le 25 avril 2018. Venters a fait 50 apparitions combinées entre les Rays et Atlanta en 2018, et 12 autres avec les Braves et Washington lors de sa dernière saison.

La nouvelle concernant Rasmussen est un autre coup dur pour la rotation des Rays épuisés.

Ace Shane McClanahan est sur la liste des blessés avec une tension au milieu du dos, mais devrait revenir le 16 juillet à Kansas City. Jeffrey Springs et Shane Baz ont terminé l’année suivant l’opération de Tommy John. Josh Fleming est mis à l’écart avec une inflammation du coude gauche et se débarrasse d’un monticule d’enclos.

Les meilleurs Rays de l’AL avaient perdu 12 des 18 en entrant dans le match de samedi avec les Braves.

Reportage de l’Associated Press.

