OnePlus déploie actuellement la version 5.0.2.4 de son lanceur Oxygen OS compatible avec les appareils OnePlus fonctionnant sous Android 10. Les utilisateurs avec un OnePlus 6 / 6T, 7/7 Pro / 7T / 7T Pro et le OnePlus Nord original pourront obtenir le lanceur mis à jour.

Selon Police Android, les OnePlus Nord N10 5G et N100 recevront le lanceur mis à jour plus tard cette semaine, comme l’a confirmé un porte-parole de OnePlus. Le nouveau lanceur apporte un look mis à jour à la fonctionnalité Shelf et quelques ajustements au tiroir de l’application.











En attendant, les séries OnePlus 7 et 7T sont entrées dans la phase bêta et devraient donc recevoir une mise à jour officielle dans les semaines à venir. Les OnePlus 6 et 6T devraient entrer dans la phase bêta quelque temps après que les séries OnePlus 7 et 7T aient reçu la mise à jour stable d’Oxygen OS 11.

