Le lanceur du téléphone Nothing obtient un téléchargement gratuit

Après avoir confirmé que le premier téléphone de Nothing arriverait à un moment donné cet été, la société fondée par Carl Pei a également déclaré s’attendre à un autre jouet avec lequel jouer avant qu’un appareil physique n’atterrisse dans la main. Le Nothing Launcher, qui devrait être le lanceur installé sur le téléphone Nothing, est arrivé sur Google Play pour certains appareils à installer.

Pour l’instant, ce Nothing Launcher est disponible pour les Galaxy S21 et Galaxy S22, ainsi que pour le Pixel 5 et plus. Ils ont mentionné que le support OnePlus “arrivera bientôt”.

Alors qu’est-ce qui est cool avec le Nothing Launcher ? C’est une expérience de lancement vraiment minimale, du moins pour l’instant. Autant que je sache, c’est un lanceur de page unique (et vous ne pouvez pas en ajouter plus), il y a 3 widgets Nothing inclus (2 horloges, 1 météo), et la possibilité de créer des icônes et des dossiers “Max”, ce qui souffle eux. Il semble que la prise en charge des icônes tierces soit également disponible.

Voici la description des fonctionnalités de Nothing :

Icônes max et dossiers max: Une nouvelle expérience pour Android. Maintenez et appuyez pour agrandir les dossiers d’applications ou les applications individuelles, afin que les éléments que vous utilisez le plus soient plus visibles. Lancez n’importe quelle application directement depuis vos dossiers. Widgets d’horloge et de météo sur mesure: Technologie brute, équilibrée par la chaleur humaine. Ces widgets utilisent la même police matricielle que notre logo. Rien Fond d’écran & Style: Mettez à jour votre écran d’accueil avec le fond d’écran Nothing et la palette de couleurs correspondante.

Je ne suis pas sûr que cela nous donne un avant-goût de ce qui va arriver sur le téléphone Nothing, mais bon, un lanceur gratuit ! Oh, et si vous voulez quelques fonds d’écran et sons supplémentaires de Nothing, ils en ont posté quelques-uns sur Boîte de dépôt.

Lien Google Play: Lanceur de rien