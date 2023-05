Le lanceur des Yankees Germán suspendu 10 matchs par la MLB pour avoir utilisé une substance étrangère

NEW YORK (AP) – Le lanceur des Yankees de New York Domingo Germán a été suspendu pour 10 matchs mercredi par la Ligue majeure de baseball et condamné à une amende pour avoir enfreint l’interdiction du sport de substances étrangères sur le monticule.

La pénalité a été annoncée à la suite de l’expulsion de Germán en quatrième manche mardi soir à Toronto pour ce qu’un arbitre a qualifié de « la main la plus collante que j’aie jamais ressentie ».

« Mes doigts ont eu du mal à se détacher de sa paume », a expliqué le chef d’équipe James Hoye après le match.

La sanction a été imposée par Michael Hill, vice-président senior de la MLB pour les opérations sur le terrain. Germán n’a pas fait appel et sa suspension a commencé avec le match de mercredi soir à Toronto.

Germán ne peut pas être remplacé sur la liste tant qu’il est suspendu. Sauf pluie, il pourra revenir le 28 mai contre San Diego.

« Il a dépassé la ligne que les arbitres ont jugée et maintenant nous devons vivre avec les conséquences de cela », a déclaré le gérant des Yankees Aaron Boone mercredi à Toronto. « Aucun joueur n’a besoin de porter cette charge. Nous partagerons tout et nous le ferons ensemble.

Le droitier des Yankees Luis Severino devrait être retiré de la liste des blessés dimanche pour débuter à la place de Germán contre les Reds de Cincinnati.

All-Star à deux reprises, Severino, 29 ans, n’a pas lancé pour New York cette saison en raison d’une élongation à droite. Il a accordé deux points et six coups sûrs en 3 1/3 manches mardi lors d’un départ en cure de désintoxication avec Double-A Somerset.

Germán avait retiré ses neuf premiers frappeurs mardi soir. Il a nié l’affirmation de Hoye, affirmant qu’il n’avait rien d’autre que de la colophane sur la main.

« C’était définitivement juste le sac de colophane », a déclaré Germán par l’intermédiaire d’un traducteur. « C’était de la sueur et le sac de colophane. Je n’ai pas besoin d’aide supplémentaire pour saisir la balle de baseball.

L’éjection de Germán était la quatrième depuis que la Major League Baseball a commencé sa répression contre les aides à la préhension interdites il y a deux ans, et la deuxième cette saison.

L’équipe de Hoye a examiné le droitier de 30 ans lors d’un départ le 15 avril contre le Minnesota, lorsque Germán a retiré ses 16 premiers frappeurs, mais lui a permis de rester dans ce match. Hoye avait demandé à Germán de laver la colophane de sa main et certains étaient restés sur l’auriculaire du lanceur.

Le lanceur des Mets Max Scherzer a été suspendu pour des trucs collants le 20 avril, et Héctor Santiago de Seattle et Caleb Smith de l’Arizona ont été suspendus en 2021.

The Associated Press