Le lanceur des Yankees Germán dit qu’il utilisera probablement moins de colophane après sa suspension

Le lanceur des Yankees de New York, Domingo Germán, a déclaré dimanche qu’il utiliserait probablement moins de colophane sur ses mains à son retour d’une suspension de 10 matchs pour avoir utilisé une substance étrangère sur le monticule.

Germán a été suspendu par la Major League Baseball le 17 mai et reviendra dans la rotation des Yankees pour le match de lundi à Seattle.

« Vous devez faire quelque chose de différent parce que ce que j’ai fait avant m’a fait expulser du jeu », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. « Probablement revenir aux années précédentes où je l’utilisais beaucoup moins. »

Germán a été discipliné après avoir été expulsé lors de la quatrième manche de la victoire 6-3 de New York à Toronto le 16 mai. Il a retiré les neuf premiers frappeurs avant que ses mains ne soient vérifiées par l’arbitre du premier but DJ Reyburn, alors que Germán se dirigeait vers le monticule pour le quatrième. tour de batte.

Après le match, le chef d’équipe James Hoye a déclaré que Germán avait « la main la plus collante que j’ai jamais ressentie ».

L’équipe de Hoye a également examiné les mains de Germán lors d’un départ le 15 avril contre le Minnesota, lorsque le droitier a retiré ses 16 premiers frappeurs, mais lui a permis de rester dans ce match. Hoye avait demandé à Germán de laver la colophane de sa main et il en était resté sur son petit doigt.

German a déclaré dimanche qu’il n’avait pas obtenu d’explication directe sur la quantité appropriée de colophane à utiliser.

« En ce qui concerne une explication directe sur la quantité à utiliser ou non, je n’ai pas obtenu de meilleure explication de la MLB ou des arbitres », a-t-il déclaré. « Pour moi, je dois continuer à l’utiliser, comprendre combien utiliser et garder un équilibre, mais en même temps, je dois continuer à me préparer à lancer et à garder ma routine entre les départs pour me mettre dans la bonne forme pour le prochain départ et continuez simplement à utiliser le sac de colophane et essayez de continuer à exécuter des lancers. »

Germán était le quatrième lanceur suspendu depuis que la MLB a commencé à sévir contre les substances étrangères en juin 2021 et le deuxième cette saison. Le lanceur des Mets de New York Max Scherzer a également purgé une suspension de 10 matchs après avoir été expulsé le 19 avril à Los Angeles contre les Dodgers.

En 2021, Hector Santiago de Seattle et Caleb Smith de l’Arizona ont purgé des suspensions pour substances collantes.

« Il doit éviter cela et c’est à nous d’être plus vigilants et de vérifier et de nous assurer que nous sommes bien placés », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone à propos de Germán. « Ça devrait aller, mais je pense que c’est la seule chose à ce sujet : quelle est la ligne, il n’y a pas de ligne définie, vous ne pouvez pas avoir de (substances) collantes sur les mains. Il doit donc en tenir compte. »

Germán a une fiche de 2-3 avec une MPM de 3,75 en neuf départs cette saison. Il a une fiche de 28-24 avec une MPM de 4,31 en 101 apparitions en carrière (79 départs) depuis ses débuts dans les ligues majeures en 2017 avec les Yankees.

Reportage de l’Associated Press.