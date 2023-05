Le lanceur des Yankees Domingo Germán suspendu 10 matchs pour usage de substance étrangère

Le lanceur des Yankees de New York Domingo Germán a été suspendu pour 10 matchs mercredi par la Ligue majeure de baseball et condamné à une amende pour avoir enfreint l’interdiction du sport de substances étrangères sur le monticule.

La pénalité a été annoncée après l’expulsion de Germán en quatrième manche mardi soir à Toronto pour ce qu’un arbitre a qualifié de « la main la plus collante que j’aie jamais ressentie ».

« Mes doigts ont eu du mal à se détacher de sa paume », a expliqué le chef d’équipe James Hoye après le match.

La sanction a été imposée par Michael Hill, vice-président senior de la MLB pour les opérations sur le terrain. Germán n’a pas fait appel et sa suspension a commencé avec le match de mercredi soir à Toronto.

Germán ne peut pas être remplacé sur la liste tant qu’il est suspendu. Sauf pluie, il pourra revenir le 28 mai contre San Diego.

« Il a dépassé la ligne que les arbitres ont jugée, et maintenant nous devons vivre avec les conséquences de cela », a déclaré le gérant des Yankees Aaron Boone mercredi à Toronto. « Aucun joueur n’a besoin de porter cette charge. Nous partagerons tout et nous le ferons ensemble. »

Le droitier des Yankees Luis Severino devrait être retiré de la liste des blessés dimanche pour débuter à la place de Germán contre les Reds de Cincinnati.

All-Star à deux reprises, Severino, 29 ans, n’a pas lancé pour New York cette saison en raison d’une élongation à droite. Il a accordé deux points et six coups sûrs en 3 1/3 manches mardi lors d’un départ en cure de désintoxication avec Double-A Somerset.

Germán avait retiré ses neuf premiers frappeurs mardi soir. Il a nié l’affirmation de Hoye, affirmant qu’il n’avait rien d’autre que de la colophane sur la main.

« C’était définitivement le sac de colophane », a déclaré Germán par l’intermédiaire d’un interprète. « C’était de la sueur et le sac de colophane. Je n’ai pas besoin d’aide supplémentaire pour attraper la balle de baseball. »

L’éjection de Germán était la quatrième depuis que la Major League Baseball a commencé sa répression contre les aides à la préhension interdites il y a deux ans, et la deuxième cette saison.

L’équipe de Hoye a examiné le droitier de 30 ans lors d’un départ le 15 avril contre le Minnesota, lorsque Germán a retiré ses 16 premiers frappeurs, mais lui a permis de rester dans ce match. Hoye avait demandé à Germán de laver la colophane de sa main et certains étaient restés sur l’auriculaire du lanceur.

Le lanceur des Mets Max Scherzer a été suspendu pour des trucs collants le 20 avril, et Héctor Santiago de Seattle et Caleb Smith de l’Arizona ont été suspendus en 2021.

Reportage de l’Associated Press.