Le lanceur des Yankees Clarke Schmidt explique le contrôle des substances collantes contre les Reds

Le lanceur des Yankees de New York, Clarke Schmidt, a reçu l’ordre de se laver les mains après un contrôle de substance collante vendredi. Voici ce qu’il en a dit après le match.

Les Yankees de New York ont ​​​​quitté Toronto après une série dramatique contre le rival Blue Jays. Que ce soit les Blue Jays qui se plaignaient du fait qu’Aaron Judge bougeait les yeux pendant un match au bâton ou que les entraîneurs de base des Yankees se tenaient dans leurs boîtes respectives ou que Domingo German se faisait prendre avec une substance collante sur la main et par la suite suspendu pour 10 matchs, il y avait quelque chose de nouveau chaque jour.

Maintenant, les Yankees ont poursuivi leur road trip, se dirigeant vers Cincinnati pour affronter les Reds.

Avant le début de la cinquième manche, le lanceur partant des Yankees Clarke Schmidt a fait vérifier ses mains et ses gants par des arbitres pour détecter des substances collantes, et ils ont trouvé quelque chose.

Au lieu d’être expulsé, les arbitres ont permis à Schmidt de se laver les mains, où ils les ont à nouveau vérifiées et lui ont permis de lancer. Cela a provoqué la colère du manager des Reds David Bell, qui a été expulsé en conséquence.

Le manager Aaron Boone a déclaré que la fourrure du gant noir de Schmidt laissait un résidu sur sa main gauche à cause de la sueur et de la colophane. C’est pourquoi les arbitres ont dit à Schmidt de se laver les mains.

Selon Clarke Schmidt et Aaron Boone, les arbitres avaient un problème avec la fourrure noire du gant de Schmidt, laissant des résidus sur sa main / poignet gauche alors qu’ils se mélangeaient à la sueur et à la colophane. Après l’avoir lavé, il a été autorisé à garder des démangeaisons. « Je n’ai rien à cacher », a déclaré Schmidt. –Greg Joyce (@GJoyce9) 20 mai 2023

Clarke Schmidt explique le contrôle des substances collantes contre les Reds

Schmidt a parlé aux journalistes après le match et a détaillé la vérification de la substance collante. La vidéo est une gracieuseté de YES Network.

«Quand je suis allé là-bas pour la cinquième manche, l’arbitre du troisième but m’a vérifié, il a vérifié mes mains et il a dit qu’elles allaient très bien. Mais ensuite, il a vérifié l’arrière de mon poignet où le gant glisse, et j’utilise un gant noir, et il y a de la fourrure noire à l’intérieur du gant. Et tout au long du jeu, je transpire, de la colophane, ça s’est en quelque sorte accumulé à l’arrière de mon poignet, là où se trouve la fourrure. Cela a soulevé une question et nous sommes allés voir l’arbitre du marbre, il a vérifié mes mains et il n’y avait rien de mal avec mes mains, elles n’étaient pas collantes du tout. Il a vu la fourrure noire sur le dos de mon poignet et il m’a dit d’aller la nettoyer, alors je suis allé la nettoyer. Il ne semblait pas y avoir de problème avec le caractère collant ou quoi que ce soit avec ma main, donc c’est essentiellement ce qui s’est passé.

Après le match, l’arbitre du marbre, Brian O’Nora, a déclaré au journaliste de la piscine que le résidu sur la main de Schmidt n’était pas brillant ou sombre comme du goudron de pin. Après avoir dit à Schmidt de se laver les mains, il a dit qu’il ne restait plus rien sur sa main et a conclu que sa main « n’était pas collante et ce n’était pas une substance étrangère ». Cette citation est une gracieuseté d’Erik Boland de Newsday.

L’arbitre Brian O’Nora au journaliste de pool sur Schmidt: « Ce n’était pas brillant. Ce n’était pas noir comme du goudron de pin. C’était ce duvet de la partie intérieure de son gant. En tant qu’équipage, nous lui avons dit d’aller le laver Il l’a lavé; il n’y avait rien sur sa main. Ce n’était pas collant et ce n’était pas une substance étrangère « —Erik Boland (@eboland11) 20 mai 2023

Cela survient quelques jours après que German ait été éjecté avec une substance collante sur la main. C’est le même arbitre, James Hoye, qui l’a averti de la rigidité de ses mains lors d’un match plus tôt dans l’année contre les Twins du Minnesota. L’allemand est resté dans ce match, bien qu’il se soit lavé les mains et soit sorti avec une substance collante toujours sur la main, et le manager des Twins, Rocco Baldelli, a été expulsé après s’être disputé.

Hoye a déclaré après le match des Blue Jays que la substance sur la main de German n’était pas de la colophane et qu’après s’être entretenu avec son équipe, il a déterminé qu’elle était « brillante, extrêmement collante, et c’est la pire main que nous ayons jamais ressentie pendant un match ». (via Bryan Hoch de MLB.com).

Juste au moment où vous pensiez que le drame était terminé après les Yankees après avoir terminé leur série contre les Blue Jays, cela ne s’est poursuivi que sous la forme d’un contrôle de substance collante sur Schmidt. Cependant, Schmidt a été autorisé par l’équipe d’arbitres.