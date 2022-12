Le lanceur des White Sox Lance Lynn parle de la Classique mondiale de baseball, s’appuyant sur une finition saine en 2022

Lance Lynn, lanceur pour l’équipe américaine lors de la Classique mondiale de baseball du printemps prochain, était en préparation depuis octobre, bien qu’il ait été discrètement annoncé il y a quelques semaines. Et comment cela affectera la préparation de Lynn pour la saison 2023 des White Sox est quelque chose qu’il a commencé à planifier avec l’équipe et son entraîneur personnel Sean Cochran peu de temps après la fin de la saison 2022. Lynn peut expliquer comment il aura une à deux semaines d’avance sur le calendrier en Arizona, puisqu’il a déjà lancé le bal lorsqu’il a commencé son programme de lancers quelques semaines avant Thanksgiving.

“Je le planifie depuis octobre, donc pour ma santé, je pense que la seule chose qui va changer, c’est au lieu de lancer comme, le 2 mars dans les matchs d’entraînement du printemps, je vais probablement lancer le match 1 de l’entraînement de printemps », a déclaré Lynn L’athlétisme dans un appel téléphonique. “J’ai abordé mon intersaison, mon programme de lancers et mon programme d’entraînement, donc je suis prêt à passer à peu près le jour 1 lorsque les matchs d’entraînement du printemps commenceront, donc au moment où les rondes de la Classique arriveront, je serai là où je serais au printemps s’entraîner de toute façon, soit trois à quatre manches et 60 lancers.

Lynn a lancé pour l’équipe américaine aux Jeux panaméricains de 2007 en tant que lanceur vedette à Ole Miss, alors qu’il n’avait que 20 ans. Ses coéquipiers comprenaient Joe Kelly et Jordan Danks, tandis qu’une équipe cubaine avec Alexei Ramirez, Yoenis Céspedes et Norge Vera (père de l’espoir actuel des Sox) a remporté le titre. Lynn imagine que l’opportunité de jouer pour son pays signifie plus pour lui maintenant à 35 ans.

D’une part, il pense davantage à la signification, et il y a plus d’efforts et d’intention derrière cela. Il travaille toute l’année pour être physiquement capable de prolonger sa carrière, citant son ancien coéquipier CC Sabathia comme une grande influence sur la façon de maintenir une routine efficace jusqu’à la fin de la trentaine. Mais il ne peut pas prétendre que son jeu sera au même endroit dans quatre ans. Et après que les Cardinals n’aient pas accordé à Lynn l’autorisation de participer au WBC en 2013, il voit la chance que les White Sox approuvent tout joueur en bonne santé qui souhaite participer. Le temps a prouvé qu’il s’agit d’une opportunité rare.

Ainsi, Lynn, qui n’a pas terminé pire que sixième lors du vote AL Cy Young de 2019 à 21 et a affiché une MPM de 2,52 au cours de la seconde moitié de la saison dernière, n’a pas attendu d’être recrutée.

“En fait, j’ai contacté (le manager de l’équipe américaine Mark DeRosa) et j’ai dit que c’était quelque chose que j’aimerais faire”, a déclaré Lynn. Son enthousiasme était réciproque.

Même si un lanceur qui prend une charge de travail supplémentaire ces jours-ci suscite des inquiétudes, la participation de Lynn se double également d’une déclaration sur ce qu’il ressent à propos de son genou droit réparé chirurgicalement. Il pouvait déjà citer sa seconde mi-temps comme témoignage – sa vitesse a remonté, tout comme les swings et les ratés de l’adversaire; il n’a pas même émis plusieurs buts sur balles dans un match lors de l’un de ses 14 derniers départs, et a discrètement affiché la septième plus basse ERA post-All-Star break de la Ligue américaine. Après avoir eu l’impression qu’il courait après s’être déchiré un ligament au printemps, Lynn parle comme s’il avait une idée de ce à quoi il avait affaire.

“Plus vous vieillissez dans ce jeu, plus le temps d’intersaison ne se produit pas vraiment”, a déclaré Lynn, qui a commencé son programme de renforcement d’intersaison pendant les séries éliminatoires de la MLB. «Pas seulement au baseball, mais dans d’autres sports, les gens ont eu (des blessures) et ils disent que votre corps doit trouver de nouvelles façons de prendre le relais pour des choses qui n’existent plus. C’est là qu’interviennent les nouveaux entraînements, pour s’assurer que vous créez ces mouvements, pour vous assurer que vous êtes dans une position forte, afin que vous puissiez être à 100 % de votre nouveau moi.

« C’était notre objectif. Une chose à mesure que vous vieillissez dans ce jeu, c’est que vous devez de toute façon déterminer ce que c’est chaque année. Donc la bonne chose est que j’ai pu lancer un peu avec (le genou réparé) l’année dernière, et j’ai maintenant une intersaison complète pour vraiment me concentrer sur les choses et comment les choses vont bouger ici pour le reste de ma carrière.

Après qu’un contact dur l’ait accueilli à son arrivée après une cure de désintoxication, Lynn vient également de prouver que son arsenal centré sur la balle rapide avait encore la durée de vie nécessaire pour un démarreur en tête de rotation. La rotation des White Sox en 2023 dépend du rebond de Michael Kopech et Mike Clevinger après des blessures au genou et du retour de Lucas Giolito en forme lors de sa dernière saison éligible à l’arbitrage, et compte tenu de la fermeture éclair qu’il avait sur le tronçon, Lynn sous contrôle pendant deux saisons supplémentaires est l’une des forces les plus stables dont ils disposent (aux côtés d’un ascendant Dylan Cease). Lynn a même vanté un curseur de balayage qu’il a développé avec l’entraîneur des lanceurs Ethan Katz l’année dernière, l’aidant à poser les gauchers plus facilement que couper et couler son radiateur. Mais à ce stade de sa carrière, ce type de développement n’est qu’un élément très visible du type de variations que son jeu implique tout le temps.

“Les gens sont tellement pris dans ‘Oh, vous lancez juste des balles rapides'”, a déclaré Lynn. “Si vous faites vraiment attention au jeu, il y a des différentiels de vitesse, il y a des pauses plus grandes ou plus petites. Une partie de l’évolution en tant que lanceur consiste à donner aux frappeurs des looks différents. Au fil du temps, vous verrouillez les choses qui vous rendent bon, et vous devez comprendre les choses qui ne sont peut-être pas aussi bonnes qu’elles pourraient l’être. Au cours des deux dernières années, Ethan et moi avons pu vraiment nous concentrer sur les prises, les différents axes de rotation et des choses de cette nature qui ont vraiment aidé à développer un terrain qui sort d’une fente où il donne des difficultés aux frappeurs.

Souvent cité comme ayant un rôle de leadership central au sein de l’équipe de lanceurs des White Sox, Lynn dit qu’il a parlé plusieurs fois avec le nouveau manager Pedro Grifol et semble encouragé. Il n’est d’humeur à rien d’autre qu’à une équipe qui essaie de rivaliser tout de suite et suit l’intersaison des Sox avec autant d’enthousiasme que tout le monde, avec peut-être des prods plus ludiques pour Rick Hahn et Jerry Reinsdorf. Mais finalement, son évaluation de ce qui doit changer avec les White Sox ne se terminera pas avec lui pointant du doigt vers l’extérieur.

“Je dis tout le temps à Rick que vous savez que s’il a besoin de moi, je peux être le plus grand directeur général du fauteuil”, a déclaré Lynn. “Tout ce que vous voulez, c’est avoir l’opportunité l’année prochaine de faire une course en séries éliminatoires. Vous regardez les choses et les fans s’énervent parce que les choses n’avancent pas aussi vite qu’ils le souhaitent, mais il y a beaucoup de pièces mobiles à cela. J’ai appris au fil du temps qu’il faut être patient. Tout le monde le sait. En fin de compte, notre groupe qui n’était pas en bonne santé l’année dernière pendant la majeure partie de l’année est le groupe qui doit être en bonne santé pour que nous réussissions de toute façon.

Lynn a la réputation d’être capable de “s’entendre avec les gars” dans le club-house et de les tenir responsables en cas de besoin, mais il y a aussi toujours un penchant égalitaire dans son principe directeur déclaré. Il explique que la façon de faire de chacun les a amenés aux majors, qu’ils doivent être aidés dans leur propre chemin plutôt que dictés, et que plus d’expérience n’équivaut pas à la supériorité.

“Au lieu de leur dire comment ils vont faire les choses”, a déclaré Lynn, “vous devez vraiment apprendre la personne, apprendre la façon dont le gars s’occupe de ses affaires et des choses comme ça.”

Et donc, avec cette approche individualiste à l’esprit – avant une saison d’une importance vitale pour essayer de sauver la fenêtre de compétition des White Sox et une opportunité personnelle de revenir aux séries éliminatoires à la fin de la carrière de Lynn – lancer dans le WBC consiste à poursuivre éventuellement un -une chance à vie. Il s’agit également de savoir comment Lynn prévoit de se préparer et de montrer qu’il est prêt.

« Mon objectif tout cet hiver est de m’assurer d’être prête pour le jour 1 du camp », a déclaré Lynn. « Non seulement pour créer un précédent de ce que nous essayons d’accomplir cette année en tant qu’équipe, mais aussi pour être prêt à jouer le premier match de l’entraînement du printemps. Donc tout le monde sait que je suis prêt à faire le travail que je dois faire pour m’assurer que je peux représenter le pays au mieux de mes capacités, mais aussi représenter les White Sox. Et puis soyez prêt à affronter les White Sox en ce qui concerne le début de la saison.

