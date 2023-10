Le lanceur des Red Sox Tim Wakefield est mort à 57 ans

BOSTON-

Tim Wakefield, le cheval de bataille de l’équipe des lanceurs des Red Sox qui a rebondi après avoir abandonné un home run de fin de saison contre les Yankees lors des séries éliminatoires de 2003 pour aider Boston à remporter son titre de la Série mondiale qui brise les malédictions l’année suivante, est décédé. Il avait 57 ans.

Les Red Sox ont annoncé sa mort dans un communiqué dimanche. Wakefield souffrait d’un cancer du cerveau, selon son ex-coéquipier Curt Schilling, qui a dévoilé la maladie dans un podcast la semaine dernière, suscitant une vague de soutien pour Wakefield. Les Red Sox ont confirmé qu’ils étaient malades à l’époque, mais n’ont pas donné plus de détails, affirmant que Wakefield avait demandé la confidentialité.

Repêché par les Pirates en tant que joueur de premier but qui a établi des records de circuits à l’université, Wakefield s’est converti en lanceur après avoir maîtrisé le knuckleball dans les ligues mineures. S’appuyant sur l’ancien terrain largement tombé en désuétude, il a remporté 200 matchs de championnat majeur, dont 186 avec les Red Sox, derrière Cy Young et Roger Clemens dans l’histoire de la franchise.

Mais c’est son rôle dans la rivalité Red Sox-Yankees du début des années 2000 qui a fait de Wakefield un favori des fans dont l’impact allait bien au-delà de ses chiffres.

Après que New York se soit rallié pour égaliser le septième match de la AL Championship Series 2003, Wakefield est entré en relève à la 11e manche et Aaron Boone a frappé son premier lancer pour un home run pour mettre fin à la saison de Boston et prolonger une sécheresse des World Series qui remontait au passé. à 1918.

En octobre suivant, alors que la saison des Red Sox était à nouveau menacée contre les Yankees dans l’ALCS, Wakefield a obtenu neuf retraits en manches supplémentaires du cinquième match, permettant à David Ortiz de le remporter au 14e. Les Red Sox ont ensuite complété leur retour après un déficit de trois matchs contre zéro, puis ont balayé St. Louis dans les World Series pour remporter leur premier championnat en 86 ans. Le lanceur des Red Sox de Boston, Tim Wakefield, au centre, est adopté par son coéquipier Jon Lester, à gauche, tandis que l’entraîneur des lanceurs de la ligue mineure des Sox, Rich Sauveur, s’occupe de l’annonce de la retraite de Wakefield au complexe d’entraînement de printemps des Sox, le vendredi 17 février 2012, à Fort. Myers, Floride (AP Photo/David Goldman)

« Il était un grand compétiteur lorsqu’il a gravi ce monticule », a déclaré son ancien coéquipier Kevin Youkilis lors de la diffusion du match des Red Sox de dimanche. « C’était juste un excellent coéquipier et un grand ami. J’ai eu le luxe de jouer avec lui sur le terrain, dans le stand, et je suis juste heureux d’avoir eu l’opportunité, au fil des années, d’être à ses côtés. »

Les Red Sox et Wakefield ont encore tout gagné en 2007.

« Il y a eu certaines années où je ne savais pas si j’allais revenir ou non », a déclaré Wakefield lors de sa conférence de presse sur la retraite en 2012. « Mais je suis très reconnaissant d’avoir pu porter cet uniforme pendant si longtemps et de remporter deux World Series pour cette grande ville. »

Wakefield avait 11-3 ans lorsqu’il a participé à son seul All-Star Game en 2009, devenant ainsi le deuxième joueur le plus âgé – derrière Satchel Paige – jamais sélectionné pour son premier All-Star Game. Wakefield était le joueur de baseball le plus âgé à 45 ans lorsqu’il a remporté sa 200e victoire en septembre 2011, retirant ses six derniers frappeurs.

Il a annoncé sa retraite lors de l’entraînement du printemps suivant, sept victoires avant de battre le record de franchise pour les victoires détenues par Clemens et Young.

« Je suis toujours un compétiteur, mais en fin de compte, je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour les Red Sox », avait-il déclaré à l’époque. « Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour ma famille. Et pour être honnête avec vous, sept victoires ne feront pas de moi une personne différente ou un homme meilleur. Donc, ma famille a vraiment besoin de moi à la maison. »

Choix de huitième ronde au repêchage de Pittsburgh en 1988, Wakefield s’est converti en lanceur deux ans plus tard dans le but de raviver ses chances de participer aux tournois majeurs. Il a été rappelé au milieu de la saison 1992 et a obtenu une fiche de 8-1, terminant troisième lors du vote de la recrue de l’année en NL.

Il a ajouté deux matchs complets en séries éliminatoires de la Ligue nationale – un lors du sixième match pour garder Pittsburgh en vie. (Il a été élu MVP de la série à la fin du match 7, avant que les Braves d’Atlanta ne se mobilisent pour gagner sur le simple de Francisco Cabrera avec deux retraits en fin de neuvième.)

Mais Wakefield n’a pas réussi à retrouver son succès lors de sa deuxième année à Pittsburgh, avec une fiche de 6-11 avec une MPM de 5,61. Il a été libéré par les Pirates après un autre voyage chez les mineurs, et signé six jours plus tard par les Red Sox.

Wakefield a de nouveau enchaîné une séquence dominante, commençant 14-1 en 1995 avant de terminer l’année à 16-8 avec une MPM de 2,95. Après 17 saisons avec Boston, il a pris sa retraite en tant que leader de la franchise avec 3 006 manches et 430 départs, et deuxième pour les matchs et les retraits au bâton.

Au total, il avait une fiche de 200-180 avec une MPM de 4,41.

Wakefield a également été nominé huit fois pour le prix Roberto Clemente, décerné à un joueur de baseball pour son esprit sportif exemplaire et son engagement communautaire, qu’il a remporté en 2010.

« Tim était plus qu’un simple lanceur All-Star polyvalent et fiable, un coéquipier très respecté et un double champion de la Série mondiale », a déclaré le commissaire du baseball Rob Manfred dans un communiqué, citant « le travail dévoué que lui et sa famille ont fait au service les communautés de la Nouvelle-Angleterre.

Après sa retraite, Wakefield est devenu analyste pour les émissions des Red Sox et est resté actif dans les œuvres caritatives de l’équipe.

« La gentillesse et l’esprit indomptable de Tim étaient aussi légendaires que son knuckleball », a déclaré le propriétaire des Red Sox, John Henry. « Non seulement il nous a captivés sur le terrain, mais il était aussi le rare athlète dont l’héritage s’étendait au-delà du livre des records jusqu’aux innombrables vies qu’il a touchées avec sa chaleur et son esprit authentique. Il avait une capacité remarquable à élever, inspirer et se connecter avec les autres de manière » C’est une manière qui nous a montré la véritable définition de la grandeur. Il incarnait le meilleur de ce que signifie être membre des Red Sox de Boston et sa perte est profondément ressentie par nous tous. «