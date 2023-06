Le lanceur des Mets Max Scherzer montre sa frustration face à l’horloge de pitch de la MLB

Max Scherzer voulait s’assurer que tout le monde sache ce qu’il ressentait à propos de l’horloge de hauteur, sans se retenir lorsqu’il devait écourter ses lancers d’échauffement.

Dans la cinquième manche du Mets de New York et Phillies de Philadelphie Le match du 1er juin, le lanceur des Mets de New York Max Scherzer s’est disputé avec l’arbitre du marbre Tripp Gibson. Attrapeur des Mets de New York, Francisco Alvarez a été le dernier à sortir de la dernière manche, ce qui l’a retardé à revenir sur le terrain pour que Scherzer puisse prendre ses lancers d’échauffement.

Les règles de la MLB stipulent que les lanceurs sont autorisés à lancer huit lancers d’échauffement pendant la pause entre les manches, soit deux minutes. À la fin des deux minutes, Scherzer n’avait pas terminé ses huit lancers d’échauffement.

« Les arbitres sont frustrés, comme nous, que le jeu ne soit pas normal, que nous vivions et mourons au rythme de l’horloge. » Le lanceur des Mets Max Scherzer frustré par le pitch clock ⏰ (via @SNYtv)

pic.twitter.com/dsfBSbWSYj – Yahoo Sports (@YahooSports) 1 juin 2023

Max Scherzer cherchait juste sa routine normale

L’horloge de lancement a été implémentée dans la MLB en 2015, qui a essayé d’accélérer un peu le jeu, mais elle n’a jamais été vraiment appliquée. Les arbitres auraient normalement le pouvoir discrétionnaire de laisser le lanceur terminer ses lancers d’échauffement.

Même si la conversation entre Scherzer et Gibson semblait très tendue, Scherzer a expliqué que Gibson et lui étaient du même côté. Scherzer a également expliqué que Gibson avait déclaré que la ligue se fâcherait contre lui s’il laissait Scherzer terminer.

Lors d’une interview d’après-match, Scherzer a expliqué;

« Écoutez, je fais ma routine normale. Pourquoi devons-nous parcourir le jeu et demander aux arbitres de changer de routine alors que ce n’est pas de ma faute ce qui se passe ici… Pourquoi avons-nous besoin d’un chronomètre de pitch pour cette situation ? Si je lance un lancer de plus, quoi, je suis une seconde plus lent ? Pourquoi les arbitres ne peuvent-ils pas avoir le pouvoir discrétionnaire dans cette situation de permettre à un lanceur de lancer ses huit lancers d’échauffement normaux ? Pourquoi devons-nous être si anaux à ce sujet pour que tout le monde ait l’horloge en face et essayer de sortir chaque petite seconde qui se passe dans le jeu ? »

Même si Scherzer était contrarié par la règle de l’horloge de hauteur, le raisonnement derrière l’horloge de hauteur fonctionne. Par CBS Sportsla durée moyenne des parties est passée de plus de trois heures à deux heures et 38 minutes.

Même si Scherzer n’a pas pu obtenir tous ses lancers d’échauffement, il n’a accordé qu’un seul point sur cinq coups sûrs en sept manches. Scherzer a retiré neuf frappeurs sur des prises et n’en a marqué qu’un dans la victoire 4-2 des Mets de New York. Scherzer ne connaît pas une mauvaise année avec une MPM de 3,21 et un dossier de 5-2.