Le lanceur des Dodgers vide son casier entre deux matchs à Atlanta

Les Dodgers de Los Angeles se préparent pour la finale de la série de dimanche contre les Braves d’Atlanta. Les Dodgers chercheront à éviter le balayage des Braves avec le premier lancer prévu à 16h10 PT.

Alors que les Dodgers se concentrent sur le fait de ne pas se faire balayer, l’un de leurs meilleurs lanceurs, l’as droitier Tyler Glasnow, n’a plus de casier à Atlanta.

Fabian Ardaya de The Athletic a partagé via Twitter/X.

Tyler Glasnow a refusé de commenter les propos tenus hier soir par les journalistes. Il a dit qu’il reviendrait tout de suite. Glasnow n’a pas de casier aujourd’hui à Atlanta. – Fabien Ardaya (@FabianArdaya) 15 septembre 2024

On ne sait pas exactement ce que cela signifie pour l’avenir, mais cela pourrait signifier que Glasnow rentre chez lui à Los Angeles.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a annoncé samedi que Glasnow souffrait d’une entorse au coude droit et qu’il était « très peu probable » qu’il lance à nouveau cette saison. Cette nouvelle est un coup dur pour les attentes de l’équipe en vue des World Series et suscite de sérieuses inquiétudes quant à sa rotation de pré-saison.

« C’est un coup dur », a déclaré Roberts. dit« En regardant ce qu’il a représenté pour notre club, ce qu’il a fait pour nous, ce que nous attendions de lui, il y aura certainement un prix à payer. Mais nous devons aller de l’avant et nous le ferons. Nous avons beaucoup de gens compétents. Je me sens mal pour Tyler parce qu’il a tout fait pour rester en bonne santé et revenir, et cela n’allait tout simplement pas se produire. »

Glasnow devait être l’un des meilleurs lanceurs de la rotation des Dodgers en octobre, mais il ne lancera probablement pas avant la saison 2025. Le joueur de 31 ans est absent depuis le 11 août en raison de ce que l’équipe a décrit comme une tendinite du coude.

Il semblait être sur le point de revenir au jeu avant de subir un autre contretemps qui a essentiellement mis fin à sa saison. Le lanceur droitier s’échauffait pour un match simulé de deux à trois manches avant le match d’ouverture de la série des Dodgers vendredi. On s’attendait à ce que ce soit la dernière étape vers un retour au jeu, mais au lieu de cela, il a dû être arrêté en raison d’une gêne au coude alors qu’il s’approchait de son 25e lancer depuis l’enclos des releveurs.

Les Dodgers ont échangé Glasnow en décembre 2023, abandonnant deux jeunes joueurs prometteurs, le titulaire Ryan Pepiot et le voltigeur Jonny DeLuca. LA ne s’est pas arrêté là, puisqu’ils ont signé Glasnow pour une prolongation de cinq ans d’une valeur de 136,6 millions de dollars. L’espoir était que Glasnow participe à la plus grande scène de LA, mais cela devra désormais attendre, et cela pourrait nuire considérablement aux chances de LA en Série mondiale.

Les Dodgers chercheront la production de joueurs comme Bobby Miller et Walker Buehler et espèrent le retour de Gavin Stone de l’IL pour passer à l’étape supérieure.

