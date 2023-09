Le lanceur des Dodgers Julio Urías arrêté pour crime de blessures corporelles sur un conjoint

LOS ANGELES (AP) — Le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Julio Urías, a été arrêté pour crime de blessures corporelles sur un conjoint ou un concubin, a déclaré mardi une porte-parole du département du shérif du comté de Los Angeles.

Urías n’a pas voyagé avec les Dodgers à Miami, où ils ouvrent une série de trois matchs contre les Marlins mardi soir. Il devait faire son prochain départ jeudi.

« Pour nous, c’est maintenant au jour le jour », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts avant le match. « Je ne veux pas trop anticiper les choses. Au fur et à mesure que le temps passe sur certaines choses, on apprend que simplifier, au jour le jour, est la meilleure façon de gérer les choses.

Urías a été arrêté dimanche soir par des agents du ministère de la Sécurité publique à Exposition Park, au sud du centre-ville de Los Angeles. Le parc abrite le stade BMO, où Lionel Messi jouait dans un match de la Major League Soccer en présence de nombreuses célébrités.

La députée du LASD, Maria Lucero, a confirmé l’accusation de crime. Le DPS n’a pas encore divulgué les détails de l’arrestation. En plus de reconnaître « un incident impliquant Julio Urías », les Dodgers ont refusé de commenter.

Urías a déposé une caution de 50 000 $ et a été libéré tôt lundi matin, selon les dossiers des réservations du département du shérif. Il doit comparaître devant le tribunal le 27 septembre.

La Major League Baseball a commencé à enquêter.

Le lanceur d’origine mexicaine de 27 ans a été arrêté en mai 2019 pour coups et blessures domestiques. Urías a été suspendu 20 matchs par la MLB, mais il n’a pas été poursuivi par le procureur de la ville de Los Angeles à condition qu’il suive un programme de conseil en matière de violence domestique de 52 semaines. Aucun joueur n’a été suspendu deux fois en vertu de la politique commune de la MLB en matière de violence domestique depuis sa création en 2015.

« Je ne me suis pas adressé à l’équipe », a déclaré Roberts. « Je pense que tout le monde en est conscient. Je pense que tout le monde ressent la même chose que moi face à une circonstance très malheureuse. Je pense que personne ne sait tout ce qui s’est passé et ce qui s’est passé. Je pense que nos gars se concentrent uniquement sur aujourd’hui et laissent les choses se dérouler.

Urías serait le deuxième joueur vedette d’une équipe concurrente interrogée par la MLB ces dernières semaines après que l’arrêt-court des Rays de Tampa Bay, Wander Franco, ait été mis en congé administratif alors que les autorités de la République dominicaine enquêtaient sur lui pour une relation présumée avec un mineur.

Urías a une fiche de 11-8 avec une MPM de 4,60 en 21 départs cette saison et est sur le point de devenir agent libre après les World Series. Il propose un contrat d’un an de 14,25 millions de dollars lors de sa dernière saison d’éligibilité à l’arbitrage salarial.

Urías a aidé les Dodgers à remporter les World Series au cours de la saison 2020 raccourcie par la pandémie, avec une fiche de 4-0 avec une MPM de 1,17 en 23 manches en séries éliminatoires. Il a obtenu l’arrêt lors du sixième match décisif contre Tampa Bay.

Le gaucher a mené les majors en termes de victoires en 2021, alors qu’il avait une fiche de 20-3 avec une MPM de 2,96. Il a terminé troisième lors du vote pour le NL Cy Young Award l’année dernière après avoir obtenu une fiche de 17-7 avec une meilleure MPM de 2,16 en NL.

Beth Harris, Associated Press