Le lanceur des Dodgers attribue une saison sans blessure à son régime sans gluten

Landon Knack se penche en arrière dans son casier, le soleil californien plongeant derrière le Dodger Stadium, projetant de longues ombres sur le terrain. Il est l’un des rares lanceurs encore debout après une saison criblée de blessures. Les Dodgers, connus pour leur profondeur, ont vu certains de leurs plus grands bras mis à l’écart. Mais pas Knack. La recrue, propulsé de manière inattendue sous les projecteursn’a pas seulement survécu à la dure journée de sa première saison – il est en pleine forme.

« C’est probablement la meilleure sensation que j’ai ressentie cette année », dit Knack en haussant les épaules, comme s’il n’arrivait pas lui-même à y croire.

Le secret ? Il affirme que c’est le régime alimentaire. Et pas n’importe quel régime, mais un régime qui élimine le gluten et le sucre. Dans un sport où les joueurs sont obsédés par la mécanique, la vitesse et la récupération, Knack a trouvé son propre avantage dans quelque chose de beaucoup plus simple : ce qu’il met dans son corps.

« J’évite simplement le gluten et les sucreries », explique-t-il. « Quand j’ai envie de quelque chose de sucré, j’essaie de choisir quelque chose de sain. »

C’est un régime difficile à suivre, surtout sur la route, où Les stades de baseball et les aéroports n’offrent guère plus que de la restauration rapide et des stands de concessionKnack n’est pas à l’abri de la tentation, mais il a réussi à maintenir le cap.

« Évidemment, quand on voyage autant que nous, on va manger de temps en temps des choses désagréables », admet-il en affichant un sourire. « Mais dans l’ensemble, on essaie de rester aussi cohérent que possible avec cela. »

C’est cette régularité, croit-il, qui l’a maintenu sur le monticule alors que d’autres sont tombés. Pour Knack, rester en bonne santé ne consiste pas seulement à éviter la liste des blessés – c’est une question de longévité, de se réveiller chaque jour et de se sentir suffisamment bien pour faire ce qu’il fait le mieux. dans une saison où les blessures ont ravagé la rotation des Dodgers, sa durabilité a été une aubaine.

« Je pense que ça a été c’est en grande partie grâce à cela que nous avons pu nous maintenir cette année », Il ajoute : « Nous avons été très cohérents avec la routine et le régime des choses. »

Knack ne se vante pas de sa discipline alimentaire ; il n’y a aucune prétention dans la façon dont il en parle. Juste la certitude tranquille que ce qu’il fait fonctionne. Et les résultats parlent d’eux-mêmes. En bonne santé. Fort. Il lance plus loin dans les matchs que la plupart ne l’auraient cru.

Alors qu’il enfile ses crampons pour le prochain match, vous pouvez le voir – la confiance tranquille, la connaissance qu’il a trouvé quelque chose qui fonctionne pour lui. Et au baseball, parfois c’est tout ce dont on a besoin pour continuer.