Le lanceur des Braves d’Atlanta Huascar Ynoa brise un banc de pirogue à coups de poing à la main

Le lanceur des Braves d’Atlanta qui a connu autant de succès cette saison avec sa frappe qu’avec son lancer se dirige vers la liste des blessés avec une main cassée.

La blessure de Huascar Ynoa est survenue dimanche après avoir frappé … le banc des Braves. Après avoir accordé cinq points mérités en 4 ½ manches à Milwaukee, Ynoa a exprimé sa frustration en le sortant sur l’abri des visiteurs.

L’os cassé dans sa main le gardera hors de combat pendant quelques mois.

«C’est dommage», le manager de Braves Brian Snitker a déclaré lundi, selon The Athletic. « Probablement personne qui se sent plus mal que lui. »

Même avec la sortie décevante contre les Brewers, Ynoa, 22 ans, a quand même enregistré des chiffres impressionnants sur la saison. Il a une fiche de 4-2 et une MPM de 3,02 avec 50 retraits au bâton et seulement 11 buts en 44 ⅔ manches.

Il a également attiré l’attention nationale le 4 mai lorsqu’il a exclu les Nationals de Washington pendant sept manches et a également frappé un grand chelem pour propulser les Braves à une victoire de 6-1.

Pour la saison, Ynoa atteint .353 avec deux circuits et un 1.118 OPS.