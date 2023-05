Le lanceur des Blue Jays Anthony Bass sous le feu des critiques pour un message sur les boycotts anti-LGBTQ

Un lanceur des Blue Jays de Toronto attire l’attention après avoir partagé une vidéo approuvant un boycott anti-LGBTQ de marques telles que Target et Bud Light.

Lundi, Anthony Bass, un lanceur de relève des Jays, a partagé une bobine Instagram du compte dudewithgoodnews qui appelait les chrétiens à éviter ces marques.

Le clip original dit: « Voici la raison biblique pour laquelle je crois que les chrétiens doivent boycotter Target, Bud Light et toute autre société qui pousse les choses qu’ils poussent. Je pense que beaucoup de gens en font un problème politique, ou ils disent: ‘Oh, quel est le problème?’ «

Le clip dit plus tard: « C’est diabolique, c’est démoniaque, nous ne le tolérerons pas, nous n’irons plus dans les magasins et nous n’allons pas vous donner notre argent. »

Target a récemment déclaré qu’il retirait certaines marchandises LGBTQ de ses magasins aux États-Unis et transférait ses marchandises Pride à l’arrière dans certains magasins des États du sud à la suite d’affrontements et d’une réaction violente de la part de certains acheteurs dans ces régions.

Bud Light a fait l’objet d’appels au boycott après que la marque s’est associée à l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney dans le but d’élargir son marché.

Dans la foulée de la polémique autour d’Anthony Bass, certaines personnes ont suggéré sur les réseaux sociaux que les Blue Jays l’échangent, le libèrent ou le désignent pour une affectation.

Salut @BlueJays, il est temps d’échanger ou de DFA Anthony Bass. Il y a une grande communauté LGBTQ dans notre ville qu’il vient d’offenser, il a essayé de faire virer des agents de bord et ne peut pas lancer de grève. ://www.blogto.com/sports_play/2023/05/controversial-toronto-blue-jays-player-anti-lgbtq/ —@stevenman47

Une autre personne a suggéré de faire des dons au chapitre torontois de Pflag au nom de Bass.

J’ai donné 52 $ à Toronto PFLAG pour Anthony Bass. Je vous encourage à faire de même. 😆🏳️‍🌈 J’ai choisi PFLAG parce qu’ils ont vraiment aidé certains membres de ma famille proche. pic.twitter.com/tfjyB8kIHI —@KJay1122

Cependant, tout le monde n’a pas contesté Bass.

En fin de matinée mardi, la vidéo était toujours dans les histoires Instagram de Bass

« Les sentiments des joueurs individuels ne sont pas représentatifs des convictions du club », a déclaré l’équipe dans un communiqué publié sur BlogTO. Les Jays ont déclaré qu’ils « s’engagent à offrir une expérience inclusive et accueillante pour tous ».

La controverse survient juste avant le mois de la fierté à Toronto, et un peu plus d’une semaine avant que le club de balle organise son quatrième week-end annuel de la fierté les 9 et 10 juin, lorsque les Twins du Minnesota sont en ville.