Le lanceur des Astros Lance McCullers manquera le reste de la saison après une opération

Le lanceur des Astros de Houston, Lance McCullers Jr., manquera le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale mardi soir pour réparer le tendon fléchisseur de son avant-bras droit et retirer un éperon osseux, a annoncé mercredi le directeur général des Astros, Dana Brown.

McCullers, 29 ans, devrait revenir sur le terrain au cours de la saison 2024, a indiqué l’équipe dans un communiqué.

Le droitier n’a pas lancé cette saison après s’être aggravé le tendon lors d’une séance d’enclos à West Palm Beach, en Floride, en février au début de l’entraînement printanier. Il s’est d’abord blessé au tendon fléchisseur lors du lancer dans le quatrième match de la série de la division AL 2021 contre les White Sox.

« Après que la blessure soit survenue en février, Lance a travaillé sa queue pour revenir sur le monticule », a déclaré Brown dans le communiqué. « Ce gars est un guerrier et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour revenir. Mais chaque fois qu’il se construisait jusqu’à un total de pas accru hors du monticule, la douleur revenait. C’est malheureux, mais nous avons hâte qu’il soit de retour sur le monticule la saison prochaine. »

McCullers a raté la majeure partie de la saison dernière, revenant pour commencer huit matchs la saison dernière, allant 4-2 avec une MPM de 2,27. Il est allé 0-1 en trois départs en séries éliminatoires l’an dernier, accordant 11 points en 15 1/3 manches, dont sept points en 4 1/3 manches contre les Phillies dans le match 3 de la Série mondiale.

McCullers a une fiche de 49-32 avec une MPM de 3,48 pour sa carrière. Il a également raté la saison 2019 après l’opération de Tommy John.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore