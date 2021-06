Le lanceur de poids Tajinder Singh Toor se qualifie pour les Jeux olympiques de Tokyo avec un spectacle record à l’IGP 4

Le lanceur de poids Tajinder Singh Toor s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo avec un nouveau record national au Grand Prix d’Inde 4 ici, un jour où l’équipe nationale féminine de relais 4x100m et la sprinteuse Dutee Chand ont également dépassé les meilleures notes précédentes du pays. Toor a franchi la marque de qualification olympique avec un lancer de 21,49 m et a battu son propre record national. L’effort de qualification olympique dans cette épreuve est de 21,10 m.

Le précédent record, qui était également au nom de Toor, s’élevait à 20,92 m et avait été établi en 2019. L’équipe féminine de relais, cependant, n’a pas réussi à se placer dans la tranche de qualification olympique malgré son effort record.

Le quatuor composé de Hima Das, Dutee Chand, S Dhanalakshmi et Archana Suseendran a réussi un temps de 43,37 secondes pour remporter la course devant l’équipe indienne « B » (48,02 secondes) et les Maldives (50,74) dans la course à trois équipes. L’équipe indienne a battu le précédent record de 43,42 secondes établi en 2016 à Almaty par le quatuor de Merlin K Joseph, HM Jyothi, Srabani Nanda et Dutee.

Mais le quatuor n’a pas réussi à chronométrer sous les 43,05 secondes nécessaires pour figurer parmi les 16 meilleures équipes de la liste Road to Tokyo. Seize équipes participeront au relais féminin 4x100m aux Jeux de Tokyo. L’Inde s’est classée 22e avant la course de lundi sur la base de sa performance de 43,81 secondes lors des Championnats d’Asie 2019. Les 43,37 secondes de lundi amèneront l’Inde à la 20e place.

Kamalpreet Kaur, qui participe aux Jeux olympiques, a amélioré son record national de lancer du disque féminin en lançant le disque de fer à une distance de 66,59 m. Mais sa performance ne sera pas comptée comme le nouveau record national car elle était la seule concurrente de l’épreuve.

« Selon les règles, pour les records nationaux, le nombre de concurrents doit être au moins de trois. Ainsi, sa performance ne comptera pas comme record national. Mais cela sera considéré à d’autres fins comme le classement », a déclaré le secrétaire de l’AFI Ravinder Chaudhry à PTI. Kaur était devenue la première femme lanceuse de disque du pays à franchir la barre des 65 m avec un record national de 65,06 m lors de la Coupe de la Fédération ici en mars, qui lui a également réservé une place aux Jeux olympiques de Tokyo.Sa performance de lundi la placera 8e sur la liste Road to Tokyo et pourrait la placer dans la catégorie des médailles.

Les médaillés de bronze aux Jeux olympiques de 2012 et 2016 ont réalisé respectivement des efforts de 66,38 m et 65,34 m. La sprinteuse Dutee Chand a également battu un record national au 100 m féminin. Elle a terminé la course en 11,17 secondes. Cependant, le temps de qualification olympique dans cette épreuve est de 11,15 secondes. Le précédent record était de 11,21 secondes, également créé par Dutee.

