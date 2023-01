Le lanceur de javelot Shivpal est libre de concourir après que le comité d’appel de la NADA ait réduit la période d’interdiction de 4 ans à 1

La période d’interdiction du meilleur lanceur de javelot indien Shivpal Singh a été réduite mardi de quatre ans à un, le comité d’appel de l’Agence nationale antidopage (NADA) ayant accepté son affirmation selon laquelle un “supplément contaminé” était à l’origine de son test de dopage raté, a déclaré son avocat.

Le 16 août de l’année dernière, le panel disciplinaire antidopage de la NADA avait sanctionné Shivpal, qui avait participé aux Jeux olympiques de Tokyo, pendant quatre ans après que son échantillon de dope ait été testé positif à un stéroïde lors d’un test hors compétition en septembre 2021.

La période d’interdiction pour l’athlète de l’Uttar Pradesh avait commencé le 21 octobre 2021 et après l’ordre de mardi, il est maintenant libre de concourir.

“Shivpal s’était contenté devant le comité d’appel que le test positif n’était pas intentionnel, mais plutôt dû à un supplément faux/contaminé. Ledit supplément a été dûment divulgué par l’athlète dans le formulaire de contrôle du dopage au moment du prélèvement de l’échantillon”, a déclaré son avocat Parth Goswami à PTI.

“Le faux supplément a été acheté auprès d’un détaillant, à savoir Herbal Power Pharmacy, et il a été découvert plus tard que le magasin de suppléments était impliqué dans la vente de suppléments contaminés et un FIR a été enregistré contre le détaillant”, a ajouté Goswami.

Le supplément consommé par Shivpal a été testé dans le National Dope Testing Laboratory.

“Le NDTL a confirmé que les suppléments étaient contaminés et a également confirmé la présence de Methandienone qui a été trouvée dans l’échantillon de l’athlète”, a déclaré Goswami.

Shivpal, par l’intermédiaire de ses avocats, a soutenu qu’il avait fait preuve de prudence et de prudence et vérifié l’étiquette du supplément qui ne révélait aucune substance interdite.

“Le comité d’appel a estimé qu’il était convaincu que Shivpal avait effectué des recherches fondamentales et des vérifications sous forme de recherche sur Internet et de vérification du contenu avant de prendre le supplément et le comité a également estimé que Shivpal n’était ni imprudent ni négligent.” Goswami a également affirmé que le comité d’appel , dirigé par l’avocat de la Cour suprême Abhinav Mukerji, a également ordonné à la NADA de veiller à ce que les “faux suppléments” n’atteignent pas les athlètes du pays.

Il a déclaré que la NADA avait également été invitée à élaborer une politique visant à certifier les magasins dans tout le pays en tant que sources sûres auprès desquelles les athlètes peuvent acheter des suppléments sans crainte.

Shivpal a été placé sous suspension provisoire en octobre 2021 après avoir échoué à un test hors compétition. Il avait été testé positif à la substance interdite Metandieonone.

En fait, le comité disciplinaire antidopage a rendu sa décision en août de l’année dernière et, étonnamment, aucune ordonnance détaillée n’a été téléchargée sur le site Web de l’Agence nationale antidopage.

Le test de Shivpal a été effectué après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 alors qu’aucun camp national n’était en activité.

Son nom figurait sur la liste des athlètes annoncée par la Sports Authority of India pour le camp du 15 octobre au 31 décembre 2021. Mais il a été abandonné lorsque le camp a été prolongé jusqu’au 31 mars de l’année dernière.

Shivpal a remporté une médaille d’argent aux Championnats d’Asie 2019 à Doha avec un lancer de 86,23 m, qui reste son meilleur effort personnel.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, il a terminé 12e du groupe du deuxième tour de qualification et 27e au général avec un meilleur lancer de 76,40 m. Depuis, il n’a plus participé à aucun événement.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)