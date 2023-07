Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un « lanceur d’alerte » qui a accusé à plusieurs reprises les Bidens de corruption a été accusé par le ministère de la Justice de trafic d’armes, agissant en tant qu’agent étranger pour la Chine et violant les sanctions contre l’Iran.

Gal Luft, qui est à la fois citoyen des États-Unis et d’Israël, est accusé d’avoir payé un ancien conseiller de Donald Trump au nom de mandants en Chine en 2016 sans s’enregistrer en tant qu’agent étranger.

Les procureurs affirment que M. Luft a poussé l’ancien employé du gouvernement, qui n’est pas nommé, à promouvoir des politiques favorables à la Chine.

Ils allèguent également qu’il a organisé des réunions entre des responsables iraniens et une société énergétique chinoise pour discuter d’accords pétroliers, ce qui violerait les sanctions américaines.

Ils ont également allégué que M. Luft « avait conspiré avec d’autres et tenté de négocier des transactions illicites d’armes avec, entre autres, certaines personnes et entités chinoises » en travaillant comme intermédiaire pour trouver à la fois des acheteurs et des vendeurs pour « certaines armes et autres matériaux » en violation de la loi américaine sur le contrôle des armements.

Plus précisément, les procureurs affirment qu’il a tenté de négocier une vente d’armes antichars, de lance-grenades et d’obus de mortier à la Libye par des sociétés chinoises, et a également poussé à faire en sorte que les Émirats arabes unis achètent des bombes et des roquettes, et que le Kenya acquière des avions sans pilote. véhicules capables d’atteindre des cibles au sol.

M. Luft, 57 ans, a été arrêté à Chypre en février sur la base d’accusations américaines, mais s’est enfui après avoir été libéré sous caution en attendant son extradition et n’est actuellement pas détenu par les États-Unis.

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué que M. Luft « s’était engagé dans de multiples stratagèmes criminels graves ».

«Il a renversé les lois sur l’enregistrement des agents étrangers aux États-Unis pour chercher à promouvoir les politiques chinoises en agissant par l’intermédiaire d’un ancien haut fonctionnaire du gouvernement américain; il a agi en tant que courtier dans des transactions d’armes dangereuses et de pétrole iranien ; et il a raconté de multiples mensonges sur ses crimes aux forces de l’ordre », a déclaré M. Williams.

« Comme le reflètent les accusations dévoilées aujourd’hui, notre Bureau continuera de travailler vigoureusement avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour détecter et tenir pour responsables ceux qui tentent subrepticement de perpétrer des campagnes d’influence étrangère malveillantes ici aux États-Unis ».

Gal Luft a été accusé de trafic d’armes, d’avoir enfreint les sanctions contre l’Iran et d’avoir agi en tant qu’agent pour la Chine (LinkedIn)

Le directeur adjoint par intérim en charge du bureau extérieur du FBI à New York, Christie Curtis, a déclaré que « l’accusé s’est engagé dans de multiples stratagèmes pour échapper aux sanctions et aux lois destinées à protéger notre sécurité nationale ».

« Le FBI est déterminé à défendre notre nation en appliquant des lois conçues pour promouvoir la transparence de l’influence étrangère aux États-Unis », a-t-elle ajouté.

Pourtant, le fondateur du groupe de réflexion désormais inculpé affirme que les accusations sont sans fondement et a accusé l’administration Biden de le cibler parce qu’il est l’un des dénonciateurs présumés que les républicains ont présenté comme ayant des preuves que le président Joe Biden et sa famille sont corrompu.

Dans une vidéo bizarre rapportée pour la première fois par le Poste de New York, M. Luft affirme que son arrestation à Chypre visait à l’empêcher de comparaître devant le comité de surveillance de la Chambre contrôlé par le GOP au sujet des paiements présumés que la famille Biden aurait reçus d’individus liés au renseignement chinois.

Le fugitif a également affirmé qu’il avait fourni des preuves à l’appui de ses affirmations au FBI en mars 2019, et a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de suite.

« Moi, qui me suis porté volontaire pour informer le gouvernement américain d’une éventuelle faille de sécurité et de la compromission d’informations sur un homme en lice pour être le prochain président, je suis maintenant pourchassé par les mêmes personnes que j’ai informées – et je devrai peut-être vivre en fuite pour le reste de ma vie en fuite », a-t-il déclaré. « J’ai averti le gouvernement du risque potentiel pour l’intégrité des élections de 2020… Demandez-vous qui est le vrai criminel dans cette histoire ? »

M. Luft a également déclaré qu’il avait sauté sa caution et s’était enfui après son arrestation parce qu’il ne croyait pas pouvoir bénéficier d’un procès équitable à New York.

Kyle Herrig, directeur exécutif du Congressional Integrity Project, a déclaré dans un communiqué que le cas de M. Luft montre qu’il n’y a « rien de plus corrompu que les efforts que les républicains de MAGA feront pour préserver et étendre leur propre pouvoir, y compris en s’associant à d’autres acteurs corrompus. – même des espions présumés pour le Parti communiste chinois ».

« Est-ce que James Comer, Jim Jordan et Kevin McCarthy manquent d’une once de honte ? Apparemment oui. L’affaire contre le président Biden n’a été construite sur rien de plus que des théories du complot pour commencer, mais au cours des dernières semaines, nous avons vu leurs allégations s’effondrer encore plus », a-t-il déclaré. « Les accusations d’aujourd’hui s’ajoutent à six mois de misère et d’échec pour les républicains de MAGA dont les cascades politiques n’ont pas permis de découvrir un seul élément de preuve reliant le président Biden à quelque acte répréhensible que ce soit ».

Un porte-parole de la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de L’indépendant.