Le lanceur d’alerte américain en fuite Edward Snowden et son épouse Lindsay Mills ont annoncé la naissance de leur premier enfant, un petit garçon.

La nouvelle a d’abord été partagée par Mills dans un post Instagram, qui comprenait des photos du nouveau-né dans une tenue de fête.

Le couple a décidé d’obscurcir le visage de leur enfant avec un emoji.

Acrobat et blogueur Mills a également publié plusieurs images d’elle et de Snowden avec ses bras autour de son ventre rond.

«Joyeux Noël bébé», a tweeté Mills avec le message «Le plus beau cadeau de tous est l’amour que nous partageons. Bonnes vacances de la part de notre famille nouvellement agrandie.

C’était un message similaire sur le compte Twitter de Snowden – « Le plus beau cadeau est l’amour que nous partageons », a-t-il écrit avec une photo de sa femme et de son enfant.

L’annonce de naissance intervient deux mois seulement après que Snowden, 37 ans, ait obtenu la résidence permanente en Russie.

L’ancien sous-traitant américain du renseignement, qui a révélé en 2013 que le gouvernement américain espionnait ses citoyens, vit en exil en Russie depuis les révélations.

Certains républicains du Congrès poussent le président Trump à accorder la clémence au dénonciateur Snowden au milieu d’une rafale de pardons au cours de ses dernières semaines à la Maison Blanche.

Le sénateur Rand Paul (R-Ky.) Et le représentant Matt Gaetz (R-Fla.), Ainsi que Roger Stone, associé de Trump récemment gracié, ont tous demandé au président ces derniers jours d’abandonner les accusations criminelles contre l’ancienne Sécurité nationale. Entrepreneur de l’agence.

Snowden a précédemment déclaré qu’il espérait un jour rentrer chez lui aux États-Unis.

Son avocat Anatoly Kucherena a déclaré en octobre que son permis de séjour en Russie avait été prolongé et était désormais indéfini.

La situation a été rendue possible par les récents changements apportés à la loi russe sur l’immigration.

Kucherena a déclaré que la demande avait été déposée en avril mais que le processus avait été retardé par la pandémie de coronavirus.

Snowden est recherché aux États-Unis pour espionnage après avoir divulgué des informations montrant que des agents de la National Security Agency (NSA) collectaient les enregistrements téléphoniques de millions de citoyens américains.

Lorsqu’on lui a demandé si Snowden prévoyait de demander la citoyenneté russe, Kucherena a déclaré: « Il prendra la décision lui-même. »

Kucherena a déclaré qu’il était « naturel » que Snowden veuille retourner aux États-Unis, mais ne le fera que lorsque l’affaire contre lui sera close.

Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral américain a ordonné à Edward Snowden de remettre au gouvernement américain 5,2 millions de dollars qu’il avait gagnés à partir de ventes de livres et de discours, selon le ministère de la Justice.

L’homme de 37 ans a publié l’année dernière un livre sans l’approbation du gouvernement qui violait les contrats qu’il avait signés avec la Central Intelligence Agency et la National Security Agency.

« Une longue période de préparation: notre plus grande collaboration arrive bientôt », a écrit le joueur de 35 ans, en octobre en écrivant « citizenfive », en référence au documentaire de 2014 Citizenfour sur Snowden et le scandale d’espionnage de la NSA. Snowden a retweeté plus tard le message, écrivant en réponse: « Vous m’avez fait croire aux fins heureuses. Je t’aime, chérie.