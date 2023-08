Le lanceur d’alerte de Poutine émet un avertissement sur les projets futurs du président | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine envisagerait une nouvelle ligne de front (Photo : Getty) La prochaine ligne de front de Vladimir Poutine pourrait être les Balkans, a averti un lanceur d’alerte. Des graines ont été semées avant même l’invasion de l’Ukraine en février 2022 pour semer le trouble en Bulgarie, en Serbie, en Macédoine du Nord et en Bosnie, alors que Moscou déplace tranquillement les pièces de son jeu d’échecs géopolitique avec l’Occident. Une partie du plan du Kremlin consiste à « préparer » les étudiants étrangers en Russie et à les intégrer dans des institutions gouvernementales dans leur pays d’origine. Petar Tanev, qui est né en Bulgarie mais a vécu à Moscou pendant 13 ans, a parlé à Metro.co.uk des tentatives de recrutement pour diffuser une propagande « malveillante » anti-UE et OTAN. Ce jeune homme de 23 ans est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales de l’Université RUDN, autrefois considérée comme « l’Oxford » de la Russie. Quelques mois avant d’obtenir son diplôme en 2022, Petar a été invité par un compatriote bulgare à un voyage en Crimée annexée dans le cadre d’un projet d’organisation d’événements visant à influencer la péninsule balkanique. Il a déclaré : « Les étudiants comme moi sont tous des agents potentiels aux yeux du Kremlin. Un collègue serbe et moi-même avons été invités à participer à un projet visant à nouer des liens entre les étudiants des Balkans et de Crimée. « La personne qui nous a invités était un grand lobbyiste. Il m’a dit que j’avais un brillant avenir pour représenter la Bulgarie en Russie, ou inversement. Il savait déjà que j’avais une double nationalité. «C’est un véritable exemple de la manière dont ils suscitent l’intérêt des gens. Il m’a demandé de rassembler d’autres Bulgares, mais aussi des Serbes et des Macédoniens, qui vivent et étudient en Russie, pour les inviter également en Crimée. « Je n’ai rien dit, je ne voulais pas admettre que je suis ouvertement contre le régime du Kremlin. « Cet homme a commencé à m’appeler tous les jours, mais je l’ai simplement ignoré. J’ai parlé avec mon collègue, celui qui avait été recruté avec moi, et je lui ai dit qu’il existait des liens évidents avec des agences d’espionnage. «Il a dit: «Encore mieux». Autant que je sache, il s’est rendu en Crimée avec des étudiants bulgares. D’après ce que j’ai compris, ils travaillent désormais dans nos ministères. Cela fait suite au scandale d’espionnage de la semaine dernière, qui a vu trois Bulgares arrêtés au Royaume-Uni, révélant seulement l’étendue réelle des activités du Kremlin en Bulgarie. Selon Petar, des « centaines » de jeunes de son pays se rendent en Russie pour poursuivre leurs études supérieures. Il a même comparé le système à la propagande produite par Joseph Goebbels, le principal propagandiste du parti nazi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour lutter contre les infiltrations, il a appelé le gouvernement bulgare à restreindre sévèrement l’emploi des personnes qui ont étudié en Russie au cours des trois dernières années ou qui y sont actuellement inscrites. « Au nom de la souveraineté et de la sécurité de la Bulgarie, le gouvernement devrait engager une procédure très rigoureuse pour recruter une personne diplômée d’une université russe au moment du début de la guerre », a souligné Petar. En savoir plus : Russie

Petar se souvient également d’une autre occasion où il a senti l’emprise du Kremlin alors qu’il était à la fin de son adolescence, alors qu’il travaillait pour une organisation étudiante spécialisée dans la géopolitique dans les Balkans. À l’époque, le ministère russe de l’Éducation dépensait « des millions de roubles », affirme-t-il, pour la propagande sur la région séparatiste de Bosnie de la Republika Srpska et pour l’influence de l’Occident. Certes, on craint qu’un certain nombre de personnes – dont beaucoup détiennent un passeport européen – aient subi un « lavage de cerveau » au sein de groupes similaires. Petar a déclaré qu’une fois qu’ils sont « aspirés », il n’est plus possible de « revenir en arrière », car il est difficile de s’échapper. De plus, les agences de sécurité internationales disposent de renseignements sur les personnes employées par le Kremlin, a-t-il souligné. Après le début de la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales ont rendu beaucoup plus difficile pour les proches de Poutine de déployer les soi-disant « espions officiels », et ils doivent donc exploiter ces options. Petar a déclaré : « De nombreux étudiants qui étudient en Russie possèdent un passeport européen. Leur utilisation constitue véritablement le moyen le plus efficace d’influencer les systèmes politiques des Balkans.» Depuis son retour en Bulgarie l’année dernière, il fait pression auprès du gouvernement en faveur d’une politique pro-ukrainienne et conseille les députés européens. Son Instagram est une vitrine de son travail contre la guerre russe en Ukraine, et Petar a récemment travaillé avec la militante russe en exil Anastasia Shevchenko, que Metro.co.uk a récemment interviewée à Genève. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

