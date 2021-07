Le lanceur d’alerte américain sur les drones Daniel Hale condamné à 45 mois de prison — RT USA News

Daniel Hale, un ancien analyste du renseignement de l’US Air Force qui a divulgué des informations sur les décès de civils causés par des frappes de drones à l’étranger, a été condamné à près de quatre ans de prison en vertu de la loi sur l’espionnage.

Le juge de district américain Liam O’Grady a prononcé la sentence mardi devant un tribunal fédéral d’Alexandrie, en Virginie, affirmant que la peine de 45 mois était nécessaire pour dissuader les autres de divulguer des secrets gouvernementaux. O’Grady a dit à Hale qu’il avait d’autres options que de partager des documents classifiés avec un journaliste.

Hale, 33 ans, a plaidé coupable en mars à un chef d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage de 1917, avouant avoir « conservation et transmission des informations relatives à la sécurité nationale » et fuite de 11 documents classifiés à un journaliste. Les documents ont été divulgués à Intercept, qui les a publiés en octobre 2015 sous le nom de « The Drone Papers ».

En vertu de l’accord de plaidoyer, Hale risquait jusqu’à 10 ans de prison – bien moins que les 50 ans que les accusations initiales auraient entraînées s’il avait été jugé.

D’autres lanceurs d’alerte tels qu’Edward Snowden, John Kiriakou, Daniel Ellsberg et WikiLeaks ont plaidé en faveur de Hale, mais d’importantes organisations de défense des droits humains telles que l’ACLU et le PEN sont restées pour la plupart silencieuses. La Fondation pour la liberté de la presse a appelé sa punition « honteusement excessif. »

Comme Kiriakou l’a déclaré à RT en avril, poursuivre les dénonciateurs en vertu de la loi sur l’espionnage les prive de la possibilité d’expliquer leurs motivations.

« Il l’a fait parce qu’il exposait un crime de guerre. Il n’a pas le droit de dire ça. Et il n’a vraiment aucune chance d’être acquitté », dit Kiriakou.





Alors qu’il travaillait en tant qu’entrepreneur privé, Hale a divulgué un certain nombre de documents à Jeremy Scahill d’Intercept, montrant à quel point le programme de guerre des drones du président Barack Obama dans des endroits comme l’Afghanistan, le Pakistan et le Yémen a fait des victimes civiles.

Des documents ont montré que, sur les 200 personnes tuées entre janvier 2012 et février 2013, seules 35 étaient les cibles visées. Pendant une période de cinq mois, près de 90 % des personnes tuées étaient des innocents, qui étaient néanmoins classés comme « ennemis tués au combat ».





Hale est la troisième source d’Intercept à être arrêtée et jugée par les autorités américaines. Terry Albury du FBI et Reality Winner de la NSA – récemment libérés sur parole pour bonne conduite – ont tous deux été arrêtés en raison d’erreurs commises par le personnel du point de vente. Il n’était pas clair si la même chose était arrivée à Hale, mais son avocat a blâmé « défaillance de la protection des sources » pour son arrestation en 2014.

