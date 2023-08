Le lanceur All-Star des Rays Shane McClanahan a probablement terminé pour la saison

Le gaucher All-Star des Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, pourrait ne plus lancer cette saison.

Le manager des Rays, Kevin Cash, a déclaré avant le match de mardi soir contre les Cardinals de St. Louis que McClanahan ferait bientôt évaluer son bras, mais il est « hautement improbable » qu’il lance à nouveau cette saison.

Cash a déclaré que la chirurgie de Tommy John faisait partie des options envisagées.

McClanahan, 11-2, a quitté son dernier départ le 2 août à New York contre les Yankees avec une étanchéité à l’avant-bras gauche. Il a lancé quatre manches et a accordé cinq points. Le joueur de 26 ans a lancé cinq manches ou moins lors de cinq de ses six derniers départs.

McClanahan doit être examiné par le Dr Keith Meister lundi.

Reportage de l’Associated Press.

