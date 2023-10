Le lancer du javelot d’Annu Rani, la « reine d’or » des Jeux asiatiques, visait la « liberté des femmes » dans son village UP

Annu Rani, 31 ans, originaire du district de Meerut dans l’Uttar Pradesh, qui a écrit l’histoire en remportant la toute première médaille d’or de l’Inde au lancer du javelot féminin aux Jeux asiatiques en 2023, n’a pas seulement visé la cible. Son objectif était également d’apporter la « dignité » aux filles de son village, ainsi que la liberté de porter des T-shirts et des pantalons de survêtement. Cette motivation l’a peut-être aidée à réaliser un lancer « en or » de 62,92 m à Hangzhou.

A LIRE AUSSI | Jeux asiatiques : Annu Rani remporte l’or au javelot féminin avec son meilleur lancer de la saison à 62,92 m

Dans une courte interview avec News18, Rani, qui a été félicitée par le gouvernement de l’Uttar Pradesh alors qu’elle retournait dans sa ville natale samedi, a raconté son parcours pour devenir la « fille en or ».

Pour Rani, l’accueil grandiose des habitants de Bahadurpur, l’un des villages reculés de Meerut où Rani est né et a grandi, a été incroyable. «C’était le deuxième meilleur moment de ma vie. Je suis sûr que mes efforts contribueront à changer la perception des gens à l’égard des filles de mon village et leur donneront la liberté de porter des T-shirts et des pantalons de survêtement, ce qui a jusqu’à présent été un rêve pour les filles de Bahadurpur », a déclaré Rani, dont le père, Amarpal. est agriculteur.

Je me souviens encore de la façon dont j’empruntais des T-shirts, des pantalons de survêtement et un javelot à mes camarades joueurs et jouais avec leurs chaussures surdimensionnées.

PORTER DES VÊTEMENTS DE SPORT POUR L’ACHETER : LES OBSTACLES

Rani a déclaré qu’elle se souvenait encore du jour où son père l’avait battue pour la première fois parce qu’elle avait ramassé le javelot dans son école. « J’avais vu un de mes aînés pratiquer le javelot. Par curiosité, j’ai pensé à m’y essayer. Quelqu’un l’a dit à mon père et j’ai été réprimandé », se souvient Rani.

Mais cela n’a pas arrêté Rani. Elle a pratiqué le javelot pendant un an, sans le dire à ses parents. « Mon père l’a appris plus tard, mais il a dit qu’il ne me permettrait pas de continuer car le joueur doit être habillé en tenue de sport, ce qui est un tabou dans le village », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que son entraîneur et gourou Swami Vivekanand avait incité ses parents à lui permettre de pratiquer ce sport. Le dévouement extrême de Rani a changé la perception de son père, faisant de lui son plus grand partisan.

« Acheter des chaussures, des T-shirts, des pantalons de survêtement et un javelot était un autre défi, car nous ne sommes pas financièrement solides. Nous sommes cinq frères et sœurs et mon père est le seul soutien de famille. Gérer les dépenses familiales était difficile. Je me souviens encore de la façon dont j’empruntais des T-shirts, des pantalons de survêtement et un javelot à mes camarades joueurs et jouais avec leurs chaussures surdimensionnées », a-t-elle déclaré.

Alors qu’Amarpal a été félicité lors de l’événement, il a déclaré que plutôt que de marier leurs filles à l’âge de 18 ou 20 ans, les gens devraient leur donner carte blanche et ne pas faire de discrimination entre garçons et filles. « Rani a lutté pendant environ 20 ans. Elle se réveillait tous les jours à 3 heures du matin pour s’entraîner dans les champs de canne à sucre en utilisant des bâtons de bambou et de la canne à sucre. Son travail acharné a payé », a-t-il déclaré.

Dans son message aux villageois, Rani a déclaré : « Porter des T-shirts ou des pantalons de survêtement n’a pas d’importance, il suffit d’aider les filles à poursuivre leurs rêves. S’il vous plaît, ne les considérez pas comme un fardeau, laissez-les plutôt vivre leur vie et réaliser leurs rêves. »

Rani a lutté pendant environ 20 ans. Elle se réveillait tous les jours à 3 heures du matin pour s’entraîner dans les champs de canne à sucre en utilisant des bâtons de bambou et de la canne à sucre. Son travail acharné a porté ses fruits, dit son père

LA QUATRIÈME GRÈVE PARFAITE

Après s’être qualifiée pour plusieurs championnats de javelot de niveau junior, la performance de Rani a attiré l’attention de Kashinath Naik, médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2010 devenue entraîneur, qui a commencé à l’entraîner. En 2014, Rani a remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques et est également devenue la première femme à participer à la finale du lancer du javelot féminin aux Championnats du monde d’athlétisme 2019 à Doha. Elle s’est également qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur la base du classement international.

#MONTRE | Après avoir remporté la médaille d’or au lancer du javelot féminin aux Jeux asiatiques, Annu Rani a déclaré : « Je me sens très bien… il y a du bonheur et je suis aussi motivée, je me préparerai très bien pour les Jeux olympiques de l’année prochaine… » pic.twitter.com/UKX1YdQhbj-ANI (@ANI) 3 octobre 2023

Aux Jeux asiatiques 2023, alors que le départ de Rani était un peu faible – un lancer de 56,99 m lors de la première tentative – son lancer de 61,28 m l’a mise en lice pour une médaille. Cependant, son lancer de 62,92 m lors de la quatrième tentative est entré dans l’histoire et lui a valu l’or.

Outre Rani, Parul Chaudhary, 28 ans, une autre athlète originaire de Meerut, a également créé l’histoire en devenant la première femme indienne à remporter l’or au 5 000 mètres aux Jeux asiatiques. Chaudhary a réussi un temps de 15:14:76 pour 5 000 mètres et de 9:27:63 pour 3 000 m steeple. Chaudhary, actuellement en poste comme examinateur de billets de train (TTE) à Mumbai pour Western Railways, a également reçu un accueil héroïque à Meerut. Elle a déclaré que son rêve de revêtir l’uniforme de la police de l’UP l’avait aidée à donner le meilleur d’elle-même dans le jeu.