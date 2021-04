Selon les rumeurs, le Realme 8 5G arrivant le 21 avril en Thaïlande ferait ses débuts en Inde un jour plus tard. Aujourd’hui, le fabricant chinois de téléphones a confirmé que le Realme 8 5G sera effectivement lancé en Inde le 22 avril et que l’événement de lancement sera diffusé en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’entreprise à partir de 12h30 IST (7h00 UTC).

Bien que Realme n’ait pas encore révélé l’intégralité de la fiche technique de la 8 5G, la branche thaïlandaise de la société a confirmé quelques-unes de ses fonctionnalités, notamment Dimensity 700 SoC, écran 6,5 « 90Hz, batterie 5000 mAh et lecteur d’empreintes digitales latéral.

Le Realme 8 5G aura une épaisseur de 8,5 mm, pèsera 185 grammes et aura deux options de couleur – Supersonic Black et Supersonic Blue. Le smartphone comportera également une configuration triple caméra à l’arrière, la caméra principale utilisant un capteur 48MP.







Realme 8 5G

Selon la conception et les spécifications confirmées, le Realme 8 5G semble être un V13 5G rebadgé qui est actuellement disponible en Chine. Et s’il s’agit vraiment d’un V13 5G renommé, alors vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit livré avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11, FullHD + LCD, chargement 18W, jeu de tir selfie 8MP et deux caméras 2MP (profondeur et macro) à l’arrière accompagnant le 48MP. unité primaire.