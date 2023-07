Le lancement mondial de OnePlus 12 est prévu pour janvier 2024

La semaine dernière, le pronostiqueur Max Jambor a corroboré les rumeurs du lancement du OnePlus 12 en décembre en Chine, qui affirme maintenant que le smartphone sera lancé dans le monde entier – y compris en Inde – en janvier 2024 et non en février.

Il n’y a aucun mot de OnePlus sur le OnePlus 12, mais grâce aux rendus qui ont fui, nous savons à quoi ressemblera le smartphone. Selon les rumeurs, le OnePlus 12 serait livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui n’a pas encore été annoncé, associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Il exécutera OxygenOS 14 basé sur Android 14 prêt à l’emploi.

Fuite du rendu du OnePlus 12

Le OnePlus 12 embarquera un écran AMOLED QHD + LTPO de 6,7 pouces à 120 Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Le smartphone comportera quatre caméras – 50MP primaire, 50MP ultra large, périscope 64MP (zoom optique 3x) et selfie 32MP.



Fuite du rendu du OnePlus 12

L’ensemble du package sera alimenté par une batterie de 5 400 mAh avec prise en charge de la charge filaire 100 W et sans fil 50 W.

Source