Le lancement mondial de OnePlus 11 et Buds Pro 2 devrait avoir lieu le 7 février

OnePlus présentera bientôt son dernier smartphone phare et bien qu’il puisse être lancé en Chine en premier comme le OnePlus 10 Pro de l’année dernière, nous avons maintenant une confirmation officielle concernant le lancement mondial. OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 feront leur grande arrivée le 7 février lors de l’événement de lancement OnePlus Cloud 11 qui aura lieu à New Delhi, en Inde.

Nous avons déjà reçu un teaser officiel pour le OnePlus 11 ce week-end lors de l’événement du neuvième anniversaire de OnePlus. Lors de l’événement, Oppo et OnePlus ont annoncé leur nouveau partenariat stratégique qui fera de OnePlus la marque pionnière des smartphones performants phares.

OnePlus devrait annoncer un seul téléphone de la série 11 avec le OnePlus 11. Le téléphone devrait fonctionner sur le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et une charge rapide de 100 W.

