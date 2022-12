Le lancement inopiné d’une fusée en Corée du Sud déclenche une peur des OVNIS parmi le public

L’armée sud-coréenne a confirmé qu’elle avait testé vendredi une fusée à combustible solide après que son lancement inopiné a déclenché une brève peur publique d’une apparition présumée d’OVNI ou d’un lancement de missile nord-coréen.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que le lancement de la fusée faisait partie de ses efforts pour construire une capacité de surveillance basée dans l’espace et renforcer sa posture de défense.

Il a déclaré qu’il n’avait pas informé le grand public du lancement à l’avance car il impliquait des questions sensibles de sécurité militaire.

Une vrille sinueuse de vapeur dans une ombre blanche à rouge a pu être vue serpentant derrière une lumière blanche brillante dans certaines parties du ciel sud-coréen vendredi soir. Les médias sociaux et les sites Internet sud-coréens étaient en effervescence avec des messages de citoyens qui ont déclaré avoir vu un objet planant, une traînée de vapeur aux couleurs de l’arc-en-ciel ou d’autres lumières mystérieuses. Certains ont également posté des photos et des vidéos.

“Qu’est-ce que c’est? Est-ce un OVNI ? J’ai peur », a déclaré un utilisateur de Twitter. Un autre a déclaré qu’il soupçonnait qu’il s’agissait d’un lancement de missile nord-coréen et s’inquiétait d’une guerre. D’autres soupçonnaient qu’il s’agissait d’un spectacle de lumière de drone ou d’un phénomène surnaturel.

Les bureaux d’urgence et la police sud-coréens ont reçu des centaines de rapports de citoyens faisant état d’un objet volant suspect et de lumières mystérieuses à travers le pays, selon les médias locaux.

Le lancement de la fusée sud-coréenne est intervenu quatre jours après que le Sud a accusé le Nord d’avoir fait voler cinq drones à travers la frontière des rivaux lundi pour la première fois en cinq ans. L’armée sud-coréenne a détecté les drones mais n’a pas réussi à les abattre, ce qui a causé des problèmes de sécurité concernant son réseau de défense aérienne. L’armée a ensuite présenté de rares excuses pour cela.

Des responsables sud-coréens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser une fusée à combustible solide pour mettre en orbite le premier satellite espion du pays. En mars, la Corée du Sud a effectué son premier lancement réussi d’une fusée à combustible solide.

Les fusées à combustible solide réduisent les temps de lancement, ont des structures plus simples et sont moins chères à développer et à fabriquer que les fusées à combustible liquide, ont déclaré des responsables sud-coréens.

Le ministère de la Défense a déclaré que le lancement de vendredi était un test de suivi du lancement de mars.

La Corée du Nord fait également pression pour développer son premier satellite de surveillance militaire et d’autres systèmes d’armes de haute technologie pour faire face à ce qu’elle appelle l’hostilité américaine. Plus tôt cette année, la Corée du Nord a effectué un nombre record d’essais de missiles dans ce que les experts appellent une tentative de perfectionner sa technologie d’armes nucléaires et de renforcer son influence dans les relations futures avec les États-Unis.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)