Le lancement en douceur de la FAFSA a été compliqué. Voici d’autres options d’aide à essayer

Vous avez une panique FAFSA ? Ne vous inquiétez pas, disent les experts.

Malgré le démarrage tardif et difficile de la nouvelle application gratuite simplifiée d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA), les choses s’améliorent, disent-ils.

De plus en plus, les familles peuvent remplir sans délai leur formulaire pour l’année scolaire 2024-25. Mais si vous êtes toujours préoccupé par les obstacles ou si le changement dans la formule d’aide financière vous rapportera suffisamment d’argent pour l’école, il existe d’autres voies non liées à la FAFSA à explorer.

Gardez à l’esprit que les étudiants doivent remplir le formulaire – qui a été simplifié par rapport aux années précédentes – s’ils souhaitent une aide financière fédérale sous la forme de bourses Pell ou de prêts étudiants du gouvernement. Les experts en aide financière conseillent à tous les étudiants de compléter le FAFSA même s’ils ne sont pas sûrs de recevoir une aide.

Cela dit, voici où vous pouvez chercher de l’argent ou ce que vous devez savoir.

Apprendre encore plus: Meilleurs prêts personnels

FAFSA en premier

Avant de s’engager sur la voie d’alternatives, la FAFSA reste la meilleure option pour obtenir une aide financière, selon les experts.

“La raison pour laquelle nous pensons à la FAFSA pour l’aide financière est que les subventions Pell et les prêts fédéraux en constituent l’épine dorsale”, a déclaré Bill DeBaun, défenseur des organisations à but non lucratif. Réseau national de réussite universitairedirecteur principal des données et des initiatives stratégiques de .

Les Etats Unis Prix ​​​​du ministère de l’Éducation plus de 120 milliards de dollars par an en bourses, fonds travail-études et prêts à faible taux d’intérêt à environ 13 millions d’étudiants. Et les prêts fédéraux offrent de meilleures protections aux consommateurs, notamment des options de paiement flexibles et une remise potentielle.

Le montant moyen de l’aide pour un étudiant de premier cycle équivalent temps plein s’élevait à 15 480 $ en 2022-2023, selon le College Board, une organisation à but non lucratif, qui promeut la préparation à l’université.

La FAFSA est « l’étape la plus importante du processus de demande d’aide financière et ne doit être ignorée par aucun étudiant diplômé du secondaire », a déclaré Bethany Hubert, spécialiste de l’aide financière pour Going Merry by Earnest. “Sauter le FAFSA pourrait signifier laisser de côté l’aide financière.”

À quoi s’attendre:Comment la FAFSA va-t-elle changer ? Cela signifiera moins d’aide financière pour certains.

Quelles sont les alternatives à la FAFSA?

Si vous êtes frustré et inquiet après avoir attendu patiemment votre lettre d’aide financière, vous n’en aurez pas assez ou ne pourrez même pas postuler à la FAFSA, voici quelques options que vous pouvez explorer pour fournir une sauvegarde, disent les experts.

Profil CSS : une demande d’aide financière utilisée par certains collèges et universités pour accorder une aide institutionnelle. C’est pas un substitut au FAFSA, et le dépôt du profil CSS sera pas rendre un étudiant éligible à une aide financière fédérale ou étatique.

une demande d’aide financière utilisée par certains collèges et universités pour accorder une aide institutionnelle. C’est un substitut au FAFSA, et le dépôt du profil CSS sera rendre un étudiant éligible à une aide financière fédérale ou étatique. Demandes alternatives d’aides d’État : Certains étudiants qui ne sont pas éligibles au FAFSA en raison de leur statut d’immigration doivent vérifier leur état pour des demandes d’aide alternatives. L’Illinois, par exemple, propose une demande alternative d’aide financière de l’Illinois, ouverte aux étudiants sans papiers. La Virginie ouvre sa demande alternative d’aide d’État aux Virginiens qui sont des non-immigrants, sans papiers, qui ont le statut d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) ou qui ne sont pas éligibles pour déposer une demande FAFSA et qui souhaitent être pris en compte pour une aide financière de l’État..

Certains étudiants qui ne sont pas éligibles au FAFSA en raison de leur statut d’immigration doivent vérifier leur état pour des demandes d’aide alternatives. L’Illinois, par exemple, propose une demande alternative d’aide financière de l’Illinois, ouverte aux étudiants sans papiers. La Virginie ouvre sa demande alternative d’aide d’État aux Virginiens qui sont des non-immigrants, sans papiers, qui ont le statut d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) ou qui ne sont pas éligibles pour déposer une demande FAFSA et qui souhaitent être pris en compte pour une aide financière de l’État.. Bourses et subventions : Les écoles et les organisations privées proposent leur propre financement pour des bourses et des subventions, en fonction des besoins ou du mérite. Beaucoup, mais pas tous, peuvent nécessiter le FAFSA. L’astuce est de les trouver. Heureusement, il existe de nombreux sites Web pour vous aider, notamment Scholly, fondée par Christopher Gray qui a décroché 1,3 million de dollars en bourses et a obtenu un accord sur Shark Tank pour son entreprise. D’autres incluent Je vais joyeux, Web rapide et GrandFutur.

Les écoles et les organisations privées proposent leur propre financement pour des bourses et des subventions, en fonction des besoins ou du mérite. Beaucoup, mais pas tous, peuvent nécessiter le FAFSA. L’astuce est de les trouver. Heureusement, il existe de nombreux sites Web pour vous aider, notamment Scholly, fondée par Christopher Gray qui a décroché 1,3 million de dollars en bourses et a obtenu un accord sur Shark Tank pour son entreprise. D’autres incluent Je vais joyeux, Web rapide et GrandFutur. Avantages pour les anciens combattants : si vous avez servi dans l’armée ou si vous avez un membre de votre famille qui l’a fait, vous pourriez être admissible pour Avantages éducatifs VA en plus de la FAFSA.

si vous avez servi dans l’armée ou si vous avez un membre de votre famille qui l’a fait, vous pourriez être admissible pour Avantages éducatifs VA en plus de la FAFSA. Conseillers en aide financière : Ils peuvent offrir une multitude d’informations, pas seulement pour naviguer dans les processus FAFSA ou d’admission scolaire. Ils connaissent également des bourses et des subventions peu connues ; ont des contacts importants sur lesquels ils peuvent accéder pour obtenir des informations et peuvent vous aider à trouver plus d’aide. « Il n’est jamais trop tôt pour établir une relation avec le bureau d’aide financière », a déclaré Patti Kohler, vice-présidente de l’aide financière à la Western Governors University. « Ils peuvent aider à naviguer et à atténuer l’anxiété générale afin d’obtenir suffisamment de financement jusqu’à l’obtention du diplôme. »

Ils peuvent offrir une multitude d’informations, pas seulement pour naviguer dans les processus FAFSA ou d’admission scolaire. Ils connaissent également des bourses et des subventions peu connues ; ont des contacts importants sur lesquels ils peuvent accéder pour obtenir des informations et peuvent vous aider à trouver plus d’aide. « Il n’est jamais trop tôt pour établir une relation avec le bureau d’aide financière », a déclaré Patti Kohler, vice-présidente de l’aide financière à la Western Governors University. « Ils peuvent aider à naviguer et à atténuer l’anxiété générale afin d’obtenir suffisamment de financement jusqu’à l’obtention du diplôme. » Employeur: Votre employeur peut offrir de l’argent pour vos études. L’IRS permet aux entreprises de fournir jusqu’à 5 250 $ par an en franchise d’impôt. par employé pour l’éducation.

Votre employeur peut offrir de l’argent pour vos études. L’IRS permet aux entreprises de fournir jusqu’à 5 250 $ par an en franchise d’impôt. par employé pour l’éducation. Prêts étudiants privés : Cette option est celle que la plupart des experts vous diront de conserver en dernier recours, car vous bénéficiez de taux d’intérêt fédéraux bas, de plans de remboursement fédéraux attractifs et d’autres protections pour les emprunteurs. Si vous envisagez ces options, vous devez magasiner et bien comprendre vos conditions.

Cette option est celle que la plupart des experts vous diront de conserver en dernier recours, car vous bénéficiez de taux d’intérêt fédéraux bas, de plans de remboursement fédéraux attractifs et d’autres protections pour les emprunteurs. Si vous envisagez ces options, vous devez magasiner et bien comprendre vos conditions. Reconsidérez vos projets : Réexaminez votre liste d’universités pour vous assurer qu’il existe un mélange d’écoles à prix différents et considérez les coûts et les avantages de chacune. «Je crois fermement aux décisions éclairées», a déclaré Bob Collins, conseiller principal du Bureau du président et vice-président du financement des talents à la Western Governors University. Il est très important d’examiner le « Tableau de bord des collèges » du ministère de l’Éducation. Il contient des informations sur les consommateurs et les résultats des personnes qui ont fréquenté ce collège. C’est convivial, et si vous fouinez, vous pouvez trouver le coût moyen de scolarité, la dette médiane des étudiants qui ont obtenu leur diplôme grâce à des prêts étudiants fédéraux et les revenus médians par programme d’études. Regardez le coût d’une institution particulière et sachez à quoi vous attendre.

Vous pouvez également gagner et apprendre. « Vous n’êtes pas obligé d’arrêter pour retourner aux études », a déclaré Collins. « Vous pouvez suivre des cours à distance en ligne. »

Enfin, l’université pourrait s’avérer ne pas être l’option la plus rentable, et ce n’est pas grave non plus, a déclaré Collins. Il existe également des programmes techniques non diplômants, des apprentissages et des stages. Beaucoup d’entre eux sont peu coûteux ou peuvent être payés avec fonds de développement de la main-d’œuvre et subventions.

Medora Lee est journaliste sur l’argent, les marchés et les finances personnelles à USA TODAY. Vous pouvez la joindre à [email protected] et vous abonner à notre newsletter gratuite Daily Money pour des conseils sur les finances personnelles et des actualités commerciales du lundi au vendredi matin.