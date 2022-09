Le lancement d’une fusée vers l’ISS ressemble à un ange ascendant dans cette superbe photo spatiale

L’espace peut être poétique, et parfois cette poésie est visuelle. Une vue sauvage d’un lancement russe Soyouz avec équipage mercredi me ressemble à une figure angélique, ailes déployées, montant vers l’orbite.

La photo provient de l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Samantha Cristoforetti, qui se trouve actuellement à bord de la Station spatiale internationale. “Nous avons eu une vue spectaculaire sur le lancement de Soyouz !” Cristoforetti a tweeté ainsi que deux photos prises depuis la gare.

La première photo de Cristoforetti est celle où je vois l’ange près du bas du panache. C’est la même forme que vous obtenez lorsque vous vous étirez dans la neige et agitez vos bras et vos jambes.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-22 était composé de l’astronaute de la NASA Frank Rubio et des cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin. Il s’est amarré en toute sécurité à l’ISS. Bien que les relations des États-Unis avec la Russie soient tendues à cause de l’invasion de l’Ukraine, le covoiturage spatial avec Roscosmos et la NASA s’est déroulé sans heurts.

Les vues de l’ISS du lancement sont éthérées. Vous pouvez comparer cette perspective à une Image de la NASA prise du sol au Kazakhstan.

NASA/Bill Ingalls



La photo lumineuse de Cristoforetti me rappelle le temps où L’ESA a repéré une “figure angélique” complet avec un halo dans une formation de surface de Mars. Il s’agit de trouver de la joie dans l’expérience spatiale, la poésie dans la science.