Le lancement d’un missile nord-coréen condamné comme une “provocation grave” | Nouvelles du monde

Un autre lancement de missile balistique par la Corée du Nord a été condamné comme “une provocation grave qui nuit à la paix”.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’une paire de missiles balistiques à courte portée avaient été détectés dans la nuit de samedi, volant vers ses eaux orientales – le dernier en date du barrage de tests d’armes du pays ces derniers jours.

Le lancement, la sixième série d’essais d’armes du Nord en deux semaines, est intervenu quelques heures après que les États-Unis et la Corée du Sud ont terminé une nouvelle série d’exercices navals au large de la côte est de la péninsule coréenne. Les exercices impliqués porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

L’armée nord-coréenne a défendu ses récents essais de missiles comme une “réaction juste” à ce qu’elle a qualifié d’exercices militaires intimidants. Il a déclaré que le redéploiement américain du porte-avions près de la péninsule coréenne provoquait une “éclaboussure négative considérable” dans la sécurité régionale.

Un missile du système de missiles tactiques de l’armée est tiré lors d’un exercice militaire conjoint entre les États-Unis et la Corée du Sud. Photo : Ministère de la Défense de la Corée du Sud



Le Reagan et son groupement tactique sont retournés dans la région après Corée du Nord a tiré un puissant missile au-dessus du Japon plus tôt cette semaine pour protester contre l’entraînement précédent du groupe aéronaval avec la Corée du Sud.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion et est particulièrement sensible si de tels exercices impliquent des actifs stratégiques américains comme un porte-avions.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un



Le pays a fait valoir qu’il avait été contraint de poursuivre un programme d’armement nucléaire pour faire face aux menaces nucléaires américaines, bien que les responsables américains et sud-coréens aient déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord.

Au cours des deux dernières semaines, la Corée du Nord a tiré 10 missiles balistiques dans la mer lors de cinq lancements.

Un reportage sur les tirs de la Corée du Nord sur le Japon



Les sirènes hurlent alors que des missiles sont tirés sur le Japon



Les récents essais d’armes comprennent une capacité nucléaire missile qui a survolé le Japon pour la première fois en cinq ans et a démontré une portée pour frapper le territoire américain du Pacifique de Guam et au-delà.

Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé d’autres missiles balistiques à capacité nucléaire qui placent le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon à portée de frappe.

La frénésie d’essais de la Corée du Nord indique que son dirigeant, Kim Jong Un, n’a pas l’intention de reprendre la diplomatie avec les États-Unis et veut se concentrer sur l’expansion de son arsenal d’armes.