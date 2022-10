Le lancement d’un missile en Corée du Sud échoue, secouant les habitants d’une ville côtière

Un missile balistique sud-coréen défectueux a explosé alors qu’il s’enfonçait dans le sol mercredi lors d’un exercice de tir réel avec les États-Unis qui était une représailles pour le lancement réussi par la Corée du Nord un jour plus tôt d’une arme qui a survolé le Japon et a la portée de frapper le territoire américain de Guam.

L’explosion et l’incendie qui a suivi ont paniqué et dérouté les habitants de la ville côtière de Gangneung, qui étaient déjà inquiets face aux tests d’armes de plus en plus provocateurs de la Corée du Nord rivale. Leur inquiétude qu’il pourrait s’agir d’une attaque nord-coréenne n’a fait que grandir car les responsables militaires et gouvernementaux n’ont fourni aucune explication sur l’explosion pendant des heures.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée lors de l’explosion, qui impliquait un missile Hyumoo-2 à courte portée qui s’est écrasé à l’intérieur d’une base de l’armée de l’air à la périphérie de la ville.

Un responsable de l’état-major interarmées, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat lors d’un briefing, a déclaré que l’ogive du missile n’avait pas explosé lors de l’accident et que l’incendie avait été causé par la combustion du propulseur de fusée. Le responsable a déclaré que le missile était tombé peu de temps après le décollage et qu’aucune installation civile n’avait été touchée.

Kwon Seong-dong, un législateur du parti au pouvoir représentant Gangneung, a écrit sur Facebook qu’un “système d’armes exploité par l’argent de nos contribuables sanguinaires a fini par menacer notre propre peuple”, et a appelé l’armée à enquêter de manière approfondie sur l’échec du missile. Il a également critiqué l’armée pour ne pas avoir publié d’avis sur l’échec tout en maintenant un embargo médiatique sur les exercices conjoints.

“C’était une réponse irresponsable”, a écrit Kwon. “Ils n’ont même pas encore de communiqué de presse officiel.”

Réponse EMT sur une possible explosion

L’armée sud-coréenne a reconnu le dysfonctionnement quelques heures après que les internautes ont sonné l’alarme à propos de l’explosion et publié des vidéos sur les réseaux sociaux montrant une boule de flammes orange émergeant d’une zone qu’ils ont décrite comme proche de la base aérienne. Il a déclaré qu’il enquêtait sur la cause du “vol anormal” du missile.

Des responsables des pompiers et de la mairie de Gangneung ont déclaré que des secouristes avaient été envoyés à la base aérienne et à une base militaire voisine en réponse à des appels concernant une éventuelle explosion, mais avaient été renvoyés par des responsables militaires.

REGARDER | Le Japon confiant que ses alliés occidentaux sont unis sur la question des armes nucléaires nord-coréennes (ambassadeur)

Le test de missile nord-coréen constitue une “menace claire, grave et sérieuse” pour la sécurité nationale du Japon, selon l’ambassadeur L’ambassadeur du Japon au Canada, Kanji Yamanouchi, a déclaré que le test de missile balistique de la Corée du Nord au-dessus de son pays est une “menace claire, grave et sérieuse” pour sa sécurité nationale.

Les militaires américains et sud-coréens mènent des exercices conjoints pour montrer leur capacité à dissuader une attaque nord-coréenne contre le Sud. Au cours des exercices de mardi, ils ont effectué des bombardements par des avions de frappe F-15 utilisant des munitions de précision et ont lancé deux missiles chacun faisant partie du système de missiles tactiques de l’armée.

Les chefs d’état-major interarmées de Séoul ont déclaré que le porte-avions américain USS Ronald Reagan devait retourner mercredi dans les eaux à l’est de la Corée du Sud pour démontrer la “ferme volonté” des alliés de contrer les provocations et les menaces continues du Nord. Le transporteur a participé à des exercices la semaine dernière avec la Corée du Sud et le Japon.

Le Hyumoo-2 local est la clé des stratégies de frappe préventive et de représailles de la Corée du Sud contre le Nord. Certaines versions du missile sont similaires aux missiles Iskander de conception russe, qui ont également inspiré une variante localisée en Corée du Nord alors qu’il élargit son arsenal d’armes à courte portée à capacité nucléaire conçues pour échapper aux défenses antimissiles de la Corée du Sud.

Le lancement réussi par la Corée du Nord d’un missile balistique à capacité nucléaire quelques heures avant les exercices a été la démonstration d’armes la plus provocatrice du pays depuis 2017 et sa cinquième série d’essais d’armes en 10 jours.

Sur cette photo fournie par le ministère sud-coréen de la Défense, un avion de chasse F15K de l’armée de l’air sud-coréenne tire mardi 2 bombes JDAM (Joint Direct Attack Munition) sur une cible insulaire en Corée du Sud. Les militaires sud-coréen et américain ont intensifié leurs exercices après le dernier de plusieurs lancements matinaux de missiles nord-coréens cette année. (Ministère de la Défense de Corée du Sud/Associated Press)

Ce missile a une portée capable de frapper Guam, qui abrite l’une des plus grandes installations militaires maintenues par les États-Unis en Asie. La Corée du Nord a également testé en 2017 des missiles capables de toucher la zone continentale des États-Unis.

La chambre basse du Japon, la plus puissante du parlement à deux chambres, a adopté mercredi une résolution condamnant le lancement de la Corée du Nord, affirmant que le survol du Japon constituait une menace “grave et imminente” pour la sécurité du pays.

Réunion du Conseil de sécurité convoquée

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que l’envoyé nucléaire adjoint du pays, Lee Tae-woo, avait rencontré mercredi son homologue américain Jung Park à Séoul pour discuter des récents lancements nord-coréens et s’était engagé à renforcer la coopération tripartite avec Tokyo pour contrer la menace et ramener Pyongyang à la table des négociations.

La Corée du Nord a tiré près de 40 missiles balistiques au cours d’environ 20 événements de lancement différents cette année, exploitant la guerre de la Russie contre l’Ukraine et la profonde division qui en a résulté au Conseil de sécurité de l’ONU pour accélérer son développement d’armes sans risquer de nouvelles sanctions.

REGARDER | La Corée du Nord repousse les limites avec le dernier test :

La Corée du Nord lance un missile test au-dessus du Japon La Corée du Nord a testé un missile balistique au-dessus du Japon, considéré comme le plus éloigné qu’il ait jamais lancé auparavant. Cela a incité les gens à se mettre à l’abri et a accru les inquiétudes concernant l’escalade de l’agression dans la région.

Son objectif est de développer un arsenal nucléaire à part entière capable de menacer le continent américain et ses alliés tout en obtenant la reconnaissance en tant qu’État nucléaire et en arrachant des concessions à ces pays.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Albanie, la Norvège et l’Irlande ont appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur le dernier lancement nord-coréen. La réunion publique était prévue pour 15 h HE mercredi.

La diplomatie nucléaire de Washington avec Pyongyang est au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de désarmement du Nord.