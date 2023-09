Le lancement d’un missile en Corée du Nord était une simulation d’une frappe nucléaire et d’une invasion de la « terre brûlée » alors que Kim est en colère contre les États-Unis.

La Corée du Nord a tiré deux missiles dans le cadre d’une simulation de frappe nucléaire de type « terre brûlée » sur des cibles à travers la Corée du Sud.

Le despote Kim Jong-un a organisé ce test paralysant pour avertir les États-Unis, qui, quelques heures plus tôt, avaient envoyé des bombardiers.

La Corée du Nord a tiré deux missiles vers la mer du Japon, selon la Corée du Sud. Photo d’archives Crédit : EPA

Des bombardiers B-1B de l’US Air Force et des F-35A de l’armée de l’air sud-coréenne photographiés participant à un exercice aérien conjoint Crédit : Reuters

Les médias d’État ont expliqué avec des détails inhabituels comment le royaume ermite envisage une guerre potentielle.

L’exercice consistait à contrer une attaque en frappant le Sud avec des armes nucléaires, puis à occuper son territoire.

L’Armée populaire nord-coréenne (APK) a déclaré que des « frappes simultanées très intenses » cibleraient également les centres de commandement militaire, les ports, les aérodromes opérationnels et d’autres cibles en Corée du Sud.

Dans le cadre d’un « exercice de frappe nucléaire tactique simulant des frappes de terre brûlée », la Corée du Nord a tiré deux missiles mercredi soir.

L’armée a ajouté que l’exercice visait à « envoyer un message clair aux ennemis » qui « nous défient avec des menaces militaires telles que le déploiement de moyens nucléaires stratégiques malgré nos avertissements répétés ».

Kim a ordonné cet exercice en représailles aux exercices conjoints organisés par le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis.

Alors que les tensions continuent de monter, les trois alliés ont intensifié leurs réponses aux menaces de la Corée du Nord et se préparent à conclure 11 jours d’exercices de guerre.

Kim a qualifié à plusieurs reprises les exercices annuels de répétitions d’invasion, bien que les nations insistent sur le fait que les exercices sont défensifs au milieu de ses tests de missiles constants.

Quelques heures avant que le tyran ne lance deux missiles, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-1B pour des exercices conjoints avec la Corée du Sud et le Japon dans une démonstration de force.

Un B-1B américain a volé aux côtés d’avions FA-50 sud-coréens et de chasseurs F-16 de l’US Air Force dans le cadre des exercices Ulchi Freedom Shield en cours mercredi, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense.

Et deux B-1B de l’US Air Force ont participé à des exercices conjoints avec 12 chasseurs japonais, dont quatre avions F-15, selon le ministère japonais de la Défense.

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré : « Notre armée a renforcé sa surveillance et sa vigilance en prévision de nouvelles provocations et reste pleinement prête grâce à une coopération étroite entre la Corée et les États-Unis. »

Parallèlement à une série de tests de missiles, Kim a également montré la puissance militaire nord-coréenne à l’Occident en présentant ses nouveaux missiles balistiques et drones.

Le mois dernier, le tyran a assisté à la démonstration d’armes terrifiantes lors d’un grand défilé militaire à Pyongyang.

Kim se tenait aux côtés des responsables chinois et russes alors qu’ils examinaient ses nouveaux missiles à capacité nucléaire et ses drones d’attaque dans la capitale.

De nouveaux drones d’attaque et d’espionnage ont également été survolés dans une démonstration de force, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

Le défilé aurait également inclus les derniers missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens Hwasong-17 et Hwasong-18.

On pense qu’ils ont une portée suffisante pour frapper n’importe où aux États-Unis.

Et dans un discours prononcé lors du défilé, le ministre nord-coréen de la Défense, le général Kang Sun Nam, a accusé les États-Unis et leurs alliés d’accroître les tensions dans la région.

Depuis le début de l’année 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes, dont beaucoup impliquant des missiles à capacité nucléaire conçus pour frapper les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.