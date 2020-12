Pour les Américains d’une certaine génération, le déploiement a évoqué des souvenirs brûlants d’une époque antérieure – celle qui a sauvé leur enfance de la peur et de la perte soudaine de camarades de classe et de frères et sœurs.

Sa mère a expliqué que le Dr Jonas Salk, un chercheur médical, avait mis au point un vaccin contre un virus dangereux. «Cela signifiait que nous n’aurions plus à nous soucier de la polio, et les enfants ne seraient plus dans les poumons de fer et nous retournerions à la piscine», a déclaré Mme Seymour. «C’était comme si un nuage sombre s’était levé.»

La première épidémie de polio aux États-Unis a commencé en Vermont en 1894, une épidémie qui a tué 18 personnes et laissé au moins 58 paralysées. Des vagues de flambées pernicieuses, ciblant les enfants, gâcheraient le prochain demi-siècle. Au cours de la pire année du pays, 1952, près de 60 000 enfants ont été infectés et plus de 3 000 sont morts. Beaucoup étaient paralysés, notamment Franklin D. Roosevelt, qui allait devenir président et cacher son handicap. D’autres ont été consignés à la vie dans un poumon de fer, un type de ventilateur qui enveloppait le corps d’un enfant pour faciliter la respiration.

Une litanie d’autres personnalités célèbres ont également vécu avec la maladie: l’auteur-compositeur Joni Mitchell, l’artiste Frida Kahlo, la sprinter olympique Wilma Rudolph et le sénateur Mitch McConnell du Kentucky.