Le lancement du Tecno Camon 20 Premier en Inde est prévu pour le 7 juillet

Tecno a présenté les Camon 20, Camon 20 Pro 5G et Camon 20 Pro Premier en Inde en mai. Les Camon 20 et 20 Pro 5G sont déjà disponibles à l’achat dans le pays. Le Camon 20 Premier devait être mis en vente en Inde au cours de la troisième semaine de juin, mais cela ne s’est pas produit. Alors que la date de vente du Camon 20 Premier en Inde n’a pas encore été révélée, Tecno a annoncé que le smartphone sera lancé dans le pays asiatique le 7 juillet et sera vendu via Amazon.in.

Le Tecno Camon 20 Premier sera proposé dans les couleurs Dark Welkin et Serenity Blue en Inde dans une seule configuration de mémoire – 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Son prix sera dévoilé vendredi prochain.

Le Camon 20 Premier est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, a le SoC Dimensity 8050 à la barre et démarre HiOS 13 basé sur Android 13. Il contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W et dispose de quatre caméras en remorque – 50MP primaire, 108MP ultra large, profondeur 2MP et selfie 32MP.

Le Tecno Camon 20 Premier dispose également de haut-parleurs stéréo et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique. Vous pouvez lire la revue détaillée de notre Tecno Camon 20 Premier pour en savoir plus à ce sujet.

Source