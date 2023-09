Le lancement du Samsung Galaxy S23 FE en Inde est prévu pour octobre, révèle Amazon

Le Samsung Galaxy S23 FE dont nous entendons parler ces derniers mois sera lancé en Inde en octobre. Cette révélation vient d’Amazon, qui a mis en place un page promotionnelle sur son site Internet pour le Galaxy S23 FE.

La page promotionnelle comprend la même image que Samsung India a publiée sur X, mais elle ne mentionne pas explicitement le smartphone ni sa date de lancement. Cependant, la photo est URL porte le nom S23 FE, tandis que la balise de titre HTML de la page indique « Samsung Galaxy Oct Launch », confirmant que le Samsung Galaxy S23 FE sera lancé en Inde le mois prochain.

Les moments épiques sont désormais plus proches que jamais. Préparez-vous à vivre la nouvelle épopée. Lancement bientôt. #Samsung pic.twitter.com/68xhvNMb3o – Samsung Inde (@SamsungIndia) 22 septembre 2023

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung dévoilerait le Galaxy S23 FE en septembre, et vu qu’il reste encore plus d’une semaine dans le mois, nous pourrions voir le conglomérat coréen officialiser le S23 FE sur d’autres marchés, les débuts en Inde ayant lieu en Octobre.

Le teaser publié par Samsung confirme que le Galaxy S23 FE sera doté de trois caméras arrière mais ne divulgue rien d’autre. Les rumeurs prétendent que cette configuration à triple caméra comprendra des unités primaires de 50 MP (avec OIS), un téléobjectif de 12 MP et des unités ultra-larges de 8 MP. La caméra selfie utilisera un capteur 10MP.

Les autres spécifications du Samsung Galaxy S23 FE incluent un écran AMOLED dynamique FullHD+ de 6,4 pouces à 120 Hz, 6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W. Selon la région, le smartphone sera livré avec le Snapdragon 8. SoC Gen 1 ou puce Exynos 2200.

Une image officielle récemment divulguée a révélé que le Samsung Galaxy S23 FE serait disponible en quatre couleurs.