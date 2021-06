Le lancement du Samsung Galaxy S21 FE reporté en octobre

Samsung fait partie de la liste interminable d’entreprises frappées par la pénurie de chipsets, et le smartphone Galaxy S21 FE est la dernière victime. Plus tôt ce mois-ci, Samsung a démenti les rumeurs d’arrivée tardive du téléphone, bien que la société ne semble pas confiante dans sa déclaration.

Aujourd’hui, un nouveau rapport arrive de Corée du Sud, révélant que le lancement a été reporté de début août à octobre, et qu’il y aura une disponibilité limitée en plus de cela.

Le Samsung Galaxy S21 FE, qui devrait être un produit phare plus abordable dans la mer des smartphones à plus de 1 000 $, ne sera pas lancé en Corée du Sud ou au Japon. Il n’apparaîtra dans un premier temps qu’aux États-Unis et en Europe.

Des initiés de l’industrie ont révélé que Samsung envisageait l’arrêt total de la production, mais en raison de la popularité de la série FE, le fabricant coréen a décidé d’opter pour une quantité limitée. La société a été citée que cette direction n’est qu’une des nombreuses prises en considération, et rien n’est encore définitif.

Le goulot d’étranglement du chipset est un problème majeur qui a également affecté la série Galaxy Note, qui ne verra un nouveau téléphone qu’en 2022.

