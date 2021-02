Samsung devrait lancer prochainement la variante 5G du Samsung Galaxy S20 FE en Inde. Actuellement, la page de support Inde du smartphone est en direct et ne met en évidence que son numéro de modèle SM-G781B / DS où le «DS» signifie double-SIM. Le géant sud-coréen de la technologie avait lancé le Samsung Galaxy S20 FE en Inde l’année dernière; cependant, son modèle 5G n’est disponible que sur certains marchés. Les variantes 4G et 5G du Samsung Galaxy S20 FE ont les mêmes spécifications d’appareil photo et de batterie, bien que la première intègre le processeur octa-core Exynos 990.

D’autre part, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est équipé du SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 865. Sa page d’assistance pour l’Inde a été repérée pour la première fois par Pricebaba. Comme mentionné, le site Web ne met pas en évidence les détails de prix ou les spécifications, mais il laisse entendre que son lancement en Inde est très proche. La même publication a également repéré la page de certification du Galaxy S20 FE 5G sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS).

Actuellement, le modèle 4G du Samsung Galaxy S20 FE est livré avec une étiquette de prix de Rs 49 999 pour le modèle de stockage de 128 Go. La variante 5G aura probablement un prix relativement plus élevé dans le pays. De plus, le modèle standard Galaxy S20 FE comprend les options de couleur Cloud Navy, Cloud White, Cloud Lavendar, Cloud Mint et Cloud Red.

LIRE AUSSI: Samsung Galaxy S20 FE devient officiel: vérifiez les spécifications, le prix et plus

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy S20 FE 5G disponible sur certains marchés dispose d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces Full-HD + (1080×2400 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. . Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. La configuration de la triple caméra arrière du téléphone comprend un capteur principal de 12 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Pour les selfies et les chats vidéo, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est livré avec un capteur de caméra selfie de 32 mégapixels à l’avant.

D’autres caractéristiques notables incluent un corps classé IP68 et une batterie de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W et une charge sans fil. Samsung n’a pas encore partagé officiellement les détails de la disponibilité du Samsung Galaxy S20 FE 5G en Inde.