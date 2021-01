La sous-marque Xiaomi Redmi est bien connue pour ses offres budgétaires, mais il semble que la société entrera dans le segment des smartphones de jeu avec un nouvel appareil cette année. Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, dans un article sur la plate-forme chinoise de micro-blogging Weibo, a révélé que le combiné de jeu Redmi aurait un « prix qui ne peut être refusé », bien que ses détails exacts ne soient pas clairs pour le moment. En outre, le dirigeant de la société a annoncé qu’un nouvel appareil Redmi embarquerait le dernier SoC MediaTek Dimensity 1200, qui comprend en outre un modem 5G intégré. On ne sait pas si ce combiné alimenté par MediaTek et le premier téléphone de jeu de Redmi susmentionné sont les mêmes appareils.

Weibing a également annoncé que le smartphone Redmi K40 de nouvelle génération fera ses débuts le mois prochain; cependant, sa date de lancement exacte reste incertaine. On dit en outre que la nouvelle série K40 contient le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Fait intéressant, le directeur produit de Redmi, Wang Teng Thomas, a récemment suggéré l’arrivée d’un nouvel appareil aux côtés de Redmi K40 le mois prochain. Un pronostiqueur notable qui s’appelle Digital Chat Station a affirmé plus tôt dans la journée que le prochain smartphone de jeu Redmi emballerait sous le capot le nouveau SoC MediaTek Dimensity 1200 5G. Tout cela indique que le nouvel appareil de jeu Redmi pourrait arriver en février avec le dernier processeur MediaTek, sous le capot. La sous-marque Xiaomi n’a pas encore partagé plus de détails sur ses prochains smartphones.

Avec son premier smartphone de jeu, Redmi espérerait également rivaliser avec les appareils de jeu populaires de Black Shark et Nubia.

Pendant ce temps, Vivo, Oppo et Realme ont également annoncé que les marques de smartphones lanceraient de nouveaux téléphones équipés du dernier SoC MediaTek. Le SoC MediaTek Dimensity 1200 qui a été dévoilé aux côtés du Dimensity 1100 est basé sur un processus 6 nm et est livré avec un modem 5G intégré qui prend en charge les modes 5G NSA et SA. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 168 Hz avec une résolution Full HD +. De plus, le chipset comprend le GPU Arm Mali-G77 MC9 et prend en charge un maximum de 16 Go de mémoire LDDR4x, ainsi que le stockage UFS 3.1.