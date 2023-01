Le lancement du premier Rocket Lab aux États-Unis est un succès après les retards de la NASA

Laboratoire de fusée Le premier lancement américain de a décollé mardi soir, marquant une mission réussie et une expansion tant attendue des capacités de l’entreprise.

La fusée Electron de la société a été lancée depuis l’installation de vol Wallops de la NASA sur la côte de Virginie, transportant un trio de satellites en orbite pour le spécialiste de l’analyse des fréquences radio Hawkeye 360.

“Electron est déjà la principale petite fusée orbitale au monde, et la mission parfaite d’aujourd’hui à partir d’un nouveau pad témoigne de l’engagement sans relâche de notre équipe pour le succès de la mission”, a déclaré le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, dans un communiqué mardi soir.

La mission était la 33e de Rocket Lab à ce jour, mais la première depuis le sol américain. La société a lancé régulièrement depuis ses deux rampes de lancement privées en Nouvelle-Zélande – avec neuf missions réussies l’année dernière.

Le lancement de mardi intervient également après des années de retard.

La société a choisi Wallops fin 2018 pour construire une nouvelle rampe de lancement, appelée LC-2, et visait un premier lancement d’ici le troisième trimestre ou 2019. La société a achevé les travaux sur l’infrastructure au sol moins d’un an plus tard et a effectué les premiers tests avec un Electron sur le pad à la mi-2020, mais un nouveau système logiciel de sécurité de la NASA a retardé la tentative de lancement inaugurale, selon Rocket Lab.

Beck avait précédemment déclaré que le développement du logiciel par la NASA était “censé être terminé d’ici la fin” de 2021. Mais la certification de l’unité de terminaison de vol autonome de la NASA (NAFTU), qui est utilisée pour surveiller automatiquement un lancement de fusée et détruire le véhicule s’il têtes hors cours, n’a pas été achevée avant l’année dernière.

Le logiciel a été conçu pour remplir le rôle traditionnellement joué par une personne, connue sous le nom de « responsable de la sécurité du champ de tir », qui surveille les données du lancement.

Alors que certaines entreprises de construction de fusées ont développé des versions propriétaires de logiciels de sécurité de vol autonomes, la NASA annonce son système NAFTU comme “révolutionnaire” puisqu’il peut être utilisé par “n’importe quel fournisseur de lancement à toutes les gammes de lancement américaines”. La NASA affirme également que la NAFTU aidera à économiser du temps et de l’argent associés à la réalisation d’un lancement de fusée orbitale en toute sécurité – des économies de coûts qui profiteront à la fois à l’agence et aux entreprises.

L’achèvement du système par la NASA comble une “lacune critique dans la modernisation des gammes de lancement de notre pays”, a déclaré le directeur de Wallops, David Pierce, dans un communiqué après le lancement de Rocket Lab.

“Nous sommes fiers d’avoir rendu possible ce lancement et les futurs lancements de l’US Rocket Lab Electron grâce à notre technologie révolutionnaire de sécurité des vols”, a-t-il déclaré.

Rocket Lab a précédemment déclaré qu’il prévoyait d’effectuer 14 lancements d’électrons en 2023, avec entre quatre et six vols depuis LC-2 à Wallops. La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché le 28 février.

L’action Rocket Lab a baissé d’environ 2% en début de séance mercredi par rapport à sa clôture précédente de 4,97 $ par action. Comme d’autres actions spatiales pure-play, les actions de la société ont regagné du terrain ce mois-ci après une année 2022 brutale, avec des actions en hausse d’environ 28 % depuis le début de l’année.