Le lancement du Pixel 8 a lieu aujourd’hui. Voici comment regarder l’événement Made by Google

Aujourd’hui, c’est l’événement Made by Google où nous prévoyons le lancement des Pixel 8, 8 Pro et Pixel Watch 2. Ce n’est pas une surprise pour les aficionados de Pixel : Google n’a pas vraiment gardé secrets les nouveaux téléphones et les montres intelligentes.

En fait, nous savons déjà beaucoup de choses sur ce qui sera annoncé : les noms des appareils, à quoi ils ressemblent et qu’il y aura probablement certaines fonctionnalités d’IA. Qui a besoin de rumeurs, n’est-ce pas ? Il semble que l’événement Pixel de Google de ce matin ressemblera moins à un dévoilement qu’à un remplissage des blancs.

Voici tout ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de l’événement Made by Google 2023 et comment regarder le lancement du Pixel 8 en direct.

Comment regarder l’événement Pixel de Google

Comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, Google organise un événement annuel en octobre pour lancer la dernière génération d’appareils Pixel. L’événement Made by Google de cette année aura lieu le mercredi 4 octobre à 10 h HE (7 h HP, 15 h BST, 1 h AEST). Elle se tiendra à New York pour les membres invités de la presse et sera diffusée sur La chaîne YouTube de Google. CNET sera présent à l’événement en personne pour couvrir les révélations des nouveaux téléphones et montres-bracelets, ainsi que tout ce que Google pourrait montrer.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro

« Découvrez les nouveaux téléphones Pixel, dotés des appareils photo Pixel les plus avancés à ce jour et de l’IA de Google pour vous aider à en faire plus, encore plus rapidement. »

C’est le slogan sur Le site de Google pour les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro. Le téléphone Pixel a toujours adopté l’IA et l’apprentissage automatique dans une certaine mesure, mais ce teaser en suggère certainement plus. Et c’est peut-être la raison pour laquelle les aperçus audacieux de Google se concentrent principalement sur l’apparence des nouveaux téléphones et évitent de montrer ce qu’ils peuvent réellement faire.

Dans un soi-disant fuite de vidéo sur 91mobiles partagé par Kamila Wojciechowska, il y a une présentation montrant les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, qui sont apparemment alimentées par « Google AI contrôlée par vous ». Une fonction de stabilisation vidéo améliorée appelée Video Boost est présentée, ainsi que le traitement des photos en mode nuit sous un éclairage très faible et une isolation audio améliorée pour l’enregistrement vidéo. Dans ce qui est peut-être la fonctionnalité la plus folle, la vidéo montre une photo de personnes sur un manège, puis quelqu’un échangeant ses têtes floues contre des versions nettes et nettes, sur un Pixel 8. S’il s’agit de l’IA de Google, comptez-moi. comme intrigué.

Outre l’IA, le Pixel 8 suivra les précédents téléphones Google en étant le plus petit des deux, et seul le Pixel 8 Pro disposera d’un téléobjectif. Dans Vidéo teaser de Google, les téléphones sont présentés dans une couleur rose œillet et blanche. Les deux pixels semblent avoir presque tous les angles droits lissés. Les bords semblent plus arrondis, les deux téléphones paraissant plus grands et plus minces que leurs prédécesseurs.

Wojciechowska a également partagé les spécifications des Pixel 8 et 8 Pro divulguées sur 91mobiles (tout comme un pronostiqueur fiable Evan Blass sur X). Les deux téléphones partagent apparemment le même appareil photo principal de 48 mégapixels, mais les autres sont différents. Selon les spécifications, le Pixel 8 dispose d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels par rapport à celui de 50 mégapixels du 8 Pro, qui comprendra un nouveau mode de mise au point macro. Les deux disposent d’une caméra frontale de 10,5 mégapixels, mais la caméra selfie du 8 Pro dispose également d’une mise au point automatique au lieu de la mise au point fixe du Pixel 8. Le 8 Pro, comme les modèles professionnels récents, dispose d’une troisième caméra arrière : un téléobjectif avec optique 5x. Zoom.

En termes d’écrans, le Pixel 8 semble avoir un écran de 6,2 pouces, ce qui est plus petit que celui de 6,3 pouces du Pixel 7. L’écran du Pixel 8 bénéficie d’un taux de rafraîchissement amélioré, à 120 Hz, en hausse par rapport à celui du Pixel 7. 90 Hz. Les deux téléphones devraient également comporter la puce Tensor G3 de Google.

La rumeur la plus curieuse est peut-être que le Pixel 8 Pro aura un thermomètre intégré. Selon une autre fuite vidéo sur 91mobiles (en partenariat avec Wojciechowski), vous pourrez utiliser le 8 Pro pour mesurer votre température. La vidéo a été mise hors ligne, mais un thermomètre sans contact pourrait ouvrir davantage de fonctionnalités de santé. Si la fuite est exacte, ce ne sera pas le premier smartphone à proposer une telle fonctionnalité. Le Honor 4 Play Pro 2020 utilisé un capteur pour faire quelque chose de similaire.

Comme le rapporte 9to5Googlela huitième génération de téléphones Pixel pourrait avoir un prix plus élevé aux États-Unis, avec le Pixel 8 de base à 699 $ et le base 8 Pro à 999 $, soit une augmentation de 100 $ pour les deux téléphones par rapport à l’année dernière.

La Google Pixel Watch 2

Comme pour les téléphones, Google a publié une vidéo teaser pour la Pixel Watch 2. La nouvelle montre est presque identique à la Pixel Watch originale de l’année dernière, à l’exception de la couronne, qui semble plus svelte.

Dans un gros plan du côté, vous pouvez voir le bas de la montre, avec IP68 répertorié dessus. Ce serait une mise à niveau substantielle étant donné que la version originale n’avait aucune résistance officielle à la poussière ou à l’eau.

La Pixel Watch 2, ainsi que les Pixel 8 et 8 Pro, seront disponibles en précommande le 4 octobre, selon les petits caractères des vidéos de Google. Pour tout le reste, il faudra attendre l’événement Made by Google.

Correction, 2 octobre: Une version antérieure de cette histoire avait le mauvais jour de la semaine pour le 4 octobre. Nous sommes un mercredi.