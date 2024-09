Le lancement du OnePlus 13 octobre est à nouveau évoqué, la charge à 100 W révélée via la certification 3C

Plus tôt ce mois-ci, le président de OnePlus Chine, Louis Lee, a fait allusion au calendrier de lancement du OnePlus 13. Dans un nouveau message sur Weibo, Lee a de nouveau fait allusion au calendrier de sortie du smartphone. De plus, le OnePlus 13, identifié par le numéro de modèle PJZ110, a reçu l’approbation de l’autorité 3C, ce qui suggère un lancement imminent.

Le lancement du OnePlus 13 octobre est confirmé

Louis Lee, directeur général de OnePlus, confirme le lancement en octobre de son prochain flagship

Lors d’une interaction avec un fan de OnePlus, Louis Lee a confirmé que OnePlus lancerait son prochain produit phare en octobre. Bien qu’il n’ait pas précisé le nom de l’appareil, il semble que le OnePlus 13 sera annoncé, très probablement vers la fin du mois en question. Des rapports ont affirmé que la société pourrait avoir pour objectif de le rendre disponible à l’achat pendant le festival commercial de la Journée des célibataires en Chine (11 novembre).

OnePlus 13 3C certifié

Plusieurs rapports ont révélé que la variante chinoise du OnePlus 13 porte le numéro de modèle PJZ110. Auparavant, l’appareil avait été repéré dans les bases de données de Geekbench et de la certification MIIT chinoise. Désormais, l’OP13 a reçu l’approbation de l’organisme de réglementation 3C en Chine. La liste 3C révèle que l’appareil peut être livré avec un chargeur rapide de 100 W.

Selon certaines informations, le OnePlus 13 serait doté d’une batterie de 6 000 mAh et prendrait en charge la charge sans fil de 50 W. Le smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 4 devrait être livré avec 24 Go de RAM LPDDR5x, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0 et Android 15 basé sur ColorOS 15. Il pourrait être doté d’un écran OLED 8T LTPO BOE X2 de 6,8 pouces avec un design micro-incurvé quadruple. L’écran devrait offrir une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 120z et un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran.

L’OP13 sera doté d’une caméra frontale de 32 mégapixels et d’une triple caméra arrière de 50 mégapixels (LYT-808, OIS) + 50 mégapixels (LYT-600, ultra-large) + 50 mégapixels (LYT-600, périscope 3x). Il devrait également être doté d’un boîtier IP69, d’un curseur d’alerte, d’un cadre métallique et d’un moteur haptique 0916 Turbo.